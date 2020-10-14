小球迷求教克洛普如何面對焦慮 竟獲利物浦領隊暖心回信

當生活得不如意、不知如何是好的苦惱時刻，你會怎樣做？

跟家人傾訴、向朋友吐苦水、甚至求神問卜都是大路選擇，英國一個小球迷另闢蹊徑，寫信向偶像克洛普（Jurgen Klopp）求救。

他不用寫足600封，即喜獲利物浦領隊回信，信中的溫言勸慰令人動容。

11歲男孩Lewis Balfe在新學年由小學升上中學，他為此感到焦慮不安。上月一個親友建議他可以寫信給偶像尋求指引，作為利物浦球迷的Lewis選擇寫給紅軍領隊克洛普，問他在比賽前會否感到緊張以及應如何面對。

他原本並未預期得到回應，上星期打開信箱一看，卻發現一封由利物浦球會寄出的信件。沒錯，他收到克洛普親自回信。

克洛普給小球迷親自回信。（圖片來源：Milena Balfe）

克洛普的回信

克洛普一開始便分享，「Lewis你好，我可否先告訴你一個秘密？我是會感到緊張的。老實說，如果我不感到緊張的話才應該憂慮，因為它給我一個將負面情緒轉化為正能量的機會。」

「我知道像你年紀的男孩，或許會覺得利物浦領隊能跟你身同感受有點奇怪，但我確實能夠感受你的苦況。」他溫言道，「從你的信件可見，你顯然是個非常體貼和充滿愛心的人，當你擁有這些特質，便很難避免感到緊張。」

克洛普繼而用自身經驗，向Lewis教路：「你問我，當我的球員感到緊張時，我會如何處理，答案很簡單—我會提醒他們，他們對我來說是如何重要，以及我有多信任他們。我肯定，你和你的家人也會這樣做。」

「你不必擔心將會發生不好的事情。如你所知，我輸過好幾次決賽，那當然不會好受，不過在家人和朋友幫助之下，我繼續努力，最後我們能夠享受一些美好時光。」克洛普說，「如果我當時停留在惡劣時刻停滯不前，便不可能在往後取得成績，因此請你也要對自己保持信心，並期待成長期間的快樂時刻。」

最後他鼓勵道，「不要忘記你是利物浦大家庭一份子，數以千萬像你一樣的利迷也希望你能夠快樂。你的支持對我和利物浦每一個人都十分重要，我希望這封信可顯示我們也在支持你。」克洛普還在信件末端加上自己的親筆簽名。

Lewis母親Milena接受《利物浦迴聲報》訪問時說，兒子收到克洛普回信又驚又喜，又指Lewis不知如何好好收藏這封珍貴的信件，因此特別用畫框鑲起放在Lewis睡房內。Lewis尚未去過利物浦主場晏菲路觀戰，但曾在參觀Kirkby青年軍訓練基地後到訪，Milena稱，「當他感到焦慮時，希望他會重讀克洛普信件並得到幫助。」

充滿正能量和幽默感的克洛普，向來極受小朋友歡迎，他對孩子們的請求總是來者不拒，甚至連宿敵曼聯的小球迷寫信給他，也親自回信，只是他還是婉轉地拒絕對方「希望利物浦輸波」的要求。

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文章授權轉載自《香港01》