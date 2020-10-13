最強「廢妃」谷底翻身！隨泰王返國 詩妮娜出獄後首次亮相

泰國「廢妃」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）正式復位後首次公開露面，10月10日和國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）以及王后素提達（Suthida）從歐洲返國出席供僧衣節儀式。

著有《泰王的新衣: 從神話到紅衫軍，泰國王室不讓你知道的祕密》一書的記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）指，詩妮娜8月從監獄獲釋後，10月10日於曼谷首次出席公開活動履行王室職務。他提到，同場的穿軍裝短髮女子是泰王其中一位妃嬪。

據馬歇爾所指，泰王罕有於泰國逗留一段長時間是因為目前是供僧衣節儀式季節。有關儀式是王室從富人吸納更多捐款增加財富的主要途徑。儀式於泰國全國各地舉行，所以泰王將走訪多地。

泰王哇集拉隆功2019年7月冊封詩妮娜為妃子，但同年10月突然撤銷詩妮娜所有的軍銜和頭銜，甚至被關進監獄，一度傳出死亡的消息。泰國政府公報2020年8月刊憲恢復詩妮娜所有王室頭銜和軍銜。

馬歇爾稱，詩妮娜8月29日出獄，並搭乘飛機前往德國與泰王見面，之後更有疑似泰王親自前往接機的相片曝光。

有泰國媒體報道稱，詩妮娜得見泰王，多得她的前下屬、目前最得寵的歐拉弄（Oranong Siriwachiraphak）。詩妮娜入獄前，歐拉弄是其秘書兼女官。

泰妃詩妮娜。 圖／Thailand's Royal Office

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文章授權轉載自《香港01》