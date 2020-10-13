疫情恐讓跨國拍片成歷史 電影後製成主流

疫情恐讓跨國拍攝的高成本影視走向衰微。由於疫情影響，各國實施入境管制，讓劇組無法自由出入取景拍攝，加上國際人才受到限制難以流動，未來電影製作會傾向運用更多後製技術，並且多採用本地工作人員和資源，且若疫情持續無法獲得控制，跨國拍攝的高成本製作電影恐將成為歷史。

跨國合作影視式微

《綜藝》報導，根據安培分析公司的數據，在疫情爆發前兩年，是跨國影視製作的黃金年代，由於飛行入境方便，加上網路聯繫方便，在2018年的最後一個季度達到鼎盛，有8%的影視作品是跨國聯合製作，共有64部作品。

然而受到疫情打擊，在2020年第二個季度，跨國合作的影視作品暴跌到只剩下26部作品，原因在於，無法自由跨國飛行，導致高成本的跨國拍攝無法實行，也很難與外國導演、演員合作，人才不能流動，跨國製作的影視將走向衰退。

然而人們何時才能看到跨國製作的大型影視作品呢？英國影視製作公司Synchronicity Films的董事長Claire Mundell表示，原本公司預計推出驚悚片《The Cry》，並有英國、澳洲三個國家的製作人員參與其中，但在疫情期間這幾乎是不可能發生的事情，無奈之下劇組只好盡可能採用英國當地的資源，如演員、工作人員等，「要在不同國家同時進行拍攝工作，在這個時空背景下實在太冒險了。」

改用本地資源

過去影視製作公司會喜歡跨國尋找合作夥伴，為的是製作出更精彩、豐富的內容，即使成本高昂，但往往收益也更多。但在疫情下，跨國人才的流動困難，更別提讓動輒數十人的劇組自由出入各國，除了要遵守不同的防疫規定，還要擔心工作人員健康，不只代價高，可能也無法達到預想的成果。

為了適應後疫情時代的影視拍攝環境，除了盡可能動用在地的資源和人才，也把跨國合作的部分轉移到不需要面對面的業務，如特效處理和後製就是一個不受地理限制的業務，可以尋求國外的合作對象。

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