室友不洗澡太臭該怎麼辦？ 英女子求援網友得兩極反應

一名英國女子在論壇mumsnet留言表示，剛搬來的女性室友好幾天不洗澡，每次用完廁所都會留下臭味，家裡也因此飄散臭氣，想請問網友該如何表達才能解決問題，又不失禮貌？

女子補充，自己甚至不知道新室友平常是否會刷牙：「因為共用的浴室裡看不到對方的牙刷跟牙膏！」

目前該文收到200多則留言。網友LoveEatYoga主張要跟室友攤牌，可以先旁敲側擊的問對方：「感覺最近家裡有不好的味道，但又沒有看到髒衣服或毛巾，對方應該會懂。如果對方還是沒意會，就直接說了。但這真的很難啟齒。」網友1forAll74則提到，可以在家使用刺鼻的室內芳香劑：「對方應該就會收到暗示了！」網友Voyager54建議原PO可以贈送對方沐浴乳或除臭劑，順便宣傳「疫情期間，保潔衛生人人有責。」

但是，網友LH1987提到，原PO如果坦誠以告，會讓彼此很尷尬：「要想想是臭味還是尷尬比較難忍受。」網友Osirus則認為，原PO什麼都不能說，因為「雙方同為租屋房客」。網友Jojobar也說，原PO沒有權利要求對方去洗澡：「既然是共租空間，不能忍受就自己搬走吧。」