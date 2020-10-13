已婚女牧師變身短髮脫衣舞孃 自組社團賣性感

美國36歲已婚前女牧師米榭兒（Nikole Mitchell），先前辭去神職工作，成為脫衣舞孃，最近還開始在網路販售情色內容。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，米榭兒在IG擁有近10萬名追蹤者，並自組私密社團提供情色內容給付費會員。

《每日郵報》指出，米榭兒來自保守的基督教家庭，且一路接受神職人員嚴謹的訓練，但當她發現自己是雙性戀時，便放棄傳道工作，她說：「我的教會不接受非異性戀者。我決定跟隨心中的渴望，最後我來到這跳路上，心中充滿感激。」

米榭兒表示，她跟丈夫約翰（John）結婚7年，兩人育有三個小孩。丈夫對她的性向及職業樂觀其成：「約翰是我第一個出櫃的人，他覺得這很自然，且會大力支持我。」

米榭兒提到自己5歲、7歲、10歲的孩子，則認為她跟全天下父母一樣，不想傷害孩子：「他們知道我在當裸體模特兒，我們也進行了好幾次適齡對話。」

米榭兒補充，自己目前在IG上放的影像都比較「保守」，她在私密社團裡提供更多大尺度內容，讓付費會員「更了解她」。