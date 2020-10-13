上顎痛就醫發現罹癌！女被拔11顆牙 嘴巴不能大張

28歲的美國女子柯瓦絲姬（Nicole Kowalski）3年前因上顎痛就醫，牙醫認為無大礙，6個月後竟確診為唾液腺癌，牙齒被拔除11顆，嘴巴還不能張開超過1公分。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，柯瓦絲姬最初的上顎痛蔓延到她的臉，甚至無法入眠，才透過深度檢查，發現她上顎有良性腫瘤，但因腫瘤具致癌性，醫生認為須立即治療，最後她的4顆牙齒被拔除，嘴巴還因為放射治療，只能微微張開。

去年底，柯瓦絲姬癌症復發，且下顎骨幾乎失去功能，於是她又進行了另一次手術，拔除7顆牙齒，並再次進行放射治療。期間，她還跟愛情長跑10年的丈夫離婚。

女子牙齒被拔除11顆，嘴巴還不能張開超過1公分。圖／取自 dailymail

八月，柯瓦絲姬追蹤檢查發現自己已無癌症，但是身體的疼痛依舊存在，嘴巴最多也只能張開9公厘，進食和說話都不容易，每天都要練習伸展下巴。

柯瓦絲姬目前配戴活動義齒，且在去年結識她生命中的摯愛，稱自己是「全世界最幸福的女人」。她建議癌友，治療路上要「深刻體會自己的感受，儘管哭泣或尖叫沒關係！」她說，一路上人們會嘗試告訴她該怎麼做，但是「仍要傾聽自己的聲音，並試著保持樂觀。」