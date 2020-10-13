聽新聞
test
0:00 / 0:00

4歲女童患罕病「忘記爸媽是誰」 恐活不過10歲

聯合新聞網 / 綜合報導
一名4歲小女孩被診斷出患有罕見的巴登氏症（Batten disease），這種難以治癒的疾病，將導致她失明，並可能遺忘自己的爸媽是誰。圖／取自Metro
一名4歲小女孩被診斷出患有罕見的巴登氏症（Batten disease），這種難以治癒的疾病，將導致她失明，並可能遺忘自己的爸媽是誰。圖／取自Metro

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地一名4歲小女孩克拉克（Adelei Clarke）被診斷出患有罕見的巴登氏症（Batten disease），這種難以治癒的疾病，將導致她失明，並可能遺忘自己的爸媽是誰，甚至壽命不超過10歲。

克拉克35歲的父親大衛（David）表示，最初只感覺克拉克動作有些遲緩，並經常像在做白日夢。大衛還因為克拉克語言發展遲緩，帶她去諮商，但當時言語治療師認為她「長大後就沒問題」。

直到今年五月，克拉克第一次癲癇發作，長達30秒停止呼吸，大衛立刻為女兒進行哈姆立克法（Heimlich），讓她排出了一些液體，大口吸氣才化解危機。暑假時，當大衛一家開車上高速公路時，克拉克再次癲癇發作，最後送往醫院住院10天，並在一天癲癇發作17次。

醫生透過核磁共振成像等檢查，確認克拉克得到巴登氏症，說她七歲時可能會變成植物人的狀態，並在十歲時死亡，且目前尚未有有效的治療方法。大衛提到當時聽到醫生說明時，覺得「靈魂被掏空，非常不真實。」

大衛說，克拉克出生以來，自己唯一的夢想就是牽著女兒散步，他不在乎女兒是否成為醫生或律師，「只希望她快樂和健康」。但確診的那一刻，大衛所有的夢想都粉碎了，腦海浮現的是：「每年英國只有40孩童罹患巴登氏症，為什麼是女兒得？為什麼我們會這樣？」

大衛表示，只聽過克拉克說她的名字2次，且父女兩從沒真正對話過：「因為她只會大概30個字，以後更難對話。我也沒聽過她說我愛你...這種一般父母習以為常的片刻，都不可能實現了。」

大衛一家目前正為克拉克籌募他們往返倫敦就醫的資金，大衛跟太太也決定為了女兒成為全職照護者。

癲癇 英國 植物人 失明

延伸閱讀

美國父子5年間先後罹癌 12歲兒：一起化療反胃 感覺不孤單

驚！男童「300顆牙齒」塞滿嘴 染病原因仍是謎

2歲女嬰得罕病！救命藥一針逾200萬 網嘆：再多都只是拖延

影／無法陪病兒化療 他在醫院窗外「綵衣熱舞」：不能置身事外

相關新聞

4歲女童患罕病「忘記爸媽是誰」 恐活不過10歲

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地一名4歲小女孩克拉克（Adelei Clarke）被診斷出患有罕見的巴登氏症（Batten disease），這種難以治癒的疾病，將導致她失明，並可能遺忘自己的爸媽是誰，甚至壽命不超過10歲。

日本警察逆向行駛被民眾提醒 聯絡同袍自首獲讚聲

9月29日凌晨時份，日本長崎縣長崎市有一輛警車，於單向行車路上逆向行駛，有路人途經發現後提醒，警車隨即調頭修正，車上警員更「自首」通知同袍到場處理，接受違規罰單。有關影片經媒體報導後，隨即引起日本及香港網友熱議。

正妹網紅潑汽油搶銀行 5分鐘劫走286萬驚動軍隊

越南胡志明市一家銀行近日發生了搶劫案，嫌疑人為一名24歲正妹網紅馮氏勝（Phung Thi Thang），曾參加過電視台節目，也一直想進入演藝圈，她在犯案2小時後落網，並向警方供稱是因為欠債才會搶銀行。

性、母職、國家工具人：飄洋過海的菲律賓女工困境

台灣的家庭對東南亞女性家務移工大概都不陌生。我們把老年化社會所需要的照護勞力，大量的外包給東南亞的女性家務工作者來幫忙。可是，這些女生的性別困境是什麼，即使這是日日在我們身邊上演的故事，我們熟悉嗎？

超大質量黑洞吞噬星體 天文學家公開影像秀過程

天文學家捕捉到超大質量黑洞（supermassive black hole）撕裂和吞噬一個大小如太陽般星體的時刻，並於今...

目不識丁隱藏半生 63歲德國人高齡學認字是為何？

在德國也有文盲？ 63歲的格哈德不僅不識字，而且還把這個秘密成功地隱藏了幾十年。但是現在他決定從頭學起，並且要親手給自己的女兒寫一封信。

棕色的金子 牛糞變寶能致富

這一切都開始於一匹獲救的馬。如今，律師Aparna Rajagopal擁有一座20英畝、135頭奶牛的有機農場，可以自給自足。這麼多動物產生的糞便可以再利用，創造新價值。

N號房創始人godgod 遭韓檢求處無期徒刑

韓國今年初爆出N號房事件，部分嫌犯涉嫌脅迫被害女性拍攝性剝削影片，並利用通訊軟體匿名聊天室販賣流通，韓國檢方今天對相關聊...

日本大阪市存廢 220萬居民11月1日投票決定

大阪市政府今天公告，將於11月1日針對「大阪都構想」舉行投票，也就是廢止大阪市，改編為4個特別行政區與大阪府整合。若投票...

全球最大北極考察團冰中漂流389天！攜回北極海垂危證據

全球規模最大的北極考察團1年多前出發蒐集資訊，以瞭解氣候變遷如何影響北極。研究人員今天返抵德國，攜回北極海垂危的證據，以...

大自然有四季 但你的身體能分辨的只有兩個

對地球所有生物來說，一年有四季似乎是理所當然的事，但史丹佛大學醫學院研究人員發現，我們的身體似乎不這麼認為。

外籍遊客暴跌99% 這城市仍勇奪全球最有魅力城市

朝日新聞中文網報導，美國著名旅遊雜誌「Condé Nast Traveler」公布，讀者今年4至6月票選美國以外「全球最...

熱門新聞

日本大阪市存廢 220萬居民11月1日投票決定

全球民粹領袖為何擔心川普落選？專家這樣說

拜登民調領先擴大 華郵：選民已有定奪

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢指：她已經半裸徘徊多天

鴻海威州廠請求租稅抵減遭拒 官員：投資規模未達計畫

傳英國強生內閣認川普連任無望 轉向押注拜登

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。