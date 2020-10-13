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日本警察逆向行駛被民眾提醒 聯絡同袍自首獲讚聲
9月29日凌晨時份，日本長崎縣長崎市有一輛警車，於單向行車路上逆向行駛，有路人途經發現後提醒，警車隨即調頭修正，車上警員更「自首」通知同袍到場處理，接受違規罰單。有關影片經媒體報導後，隨即引起日本及香港網友熱議。
當晚，有日本民眾發現一輛警車逆向行駛，隨即上前提醒，車上一名警員下車查看，並指揮警車掉頭行駛正確方向。該輛不小心逆向駕駛的警車停在路旁，車上員警下車後，同時聯絡附近的同袍，附近員警趕至現場了解狀況。
有網友發現一輛警車在單向道上逆向行駛，並將長約11分鐘的現場畫面影片上傳到網路上，引起網友熱議。據日本電視台NHK報導，發生「警察逆向行車」事件的道路面積狹窄，不只穿越繁榮熱鬧的街道，同時設有電車軌道等；該路段設置交通管制，日間為雙向行車，晚間10點至凌晨3點則是單向車道。
事件發生後，據長崎縣警方指出，涉事員警事在凌晨2時駛進該路段，一時疏忽沒有留意到路上的交通管制標誌，已對事件中3名警員發出違反交通法規的罰單。然而，日本網友對於長崎縣警方的處理手法有不同意見，有人指稱連警察也搞不清楚路面情況，發生意外時會非常危險；也有人認為是交通標誌不清晰所致。
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文章授權轉載自《香港01》
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