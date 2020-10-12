聽新聞
test
0:00 / 0:00
一度消失的男同志春宮畫市值達7400萬 藏床下今重見天日
英國媒體《衛報（Guardian）》報導，當地20世紀中最重要藝術家之一格蘭特（Duncan Grant）一度佚失超過60年的400多幅色情畫作，被證實保存在退休的劇院設計師科茨（Norman Coates）床底下，市場總價值高達200萬英鎊（約合新台幣7400萬元）。
《衛報（Guardian）》指出，這些畫作由格蘭特在1940到1950年代完成，再轉交朋友保管，並註明「這些畫作非常具私密性」。藝文圈後來盛傳這些畫作被銷毀，直到科茨日前聯絡Charleston美術館館長赫本（Nathaniel Hepburn），表示要全數捐贈畫作給館所。
赫本認為這些畫作展現重要的同性戀和藝術歷史。他同時感謝科茨在疫情期間，美術館面臨困頓時捐贈畫作。
格蘭特是出生在1857年的英國畫家、詩人、劇場服裝道具設計師和織品設計師，也是齊聚當年英國藝術家和學者的Bloomsbury Group成員之一。Bloomsbury Group成員包括作家吳爾芙（Virginia Woolf）及她的姊姊貝爾（Vanessa Bell）。格蘭特還曾跟貝爾生養一個女兒，但格蘭特其實是一名男同性戀。
科茨提到，在格蘭特的年代，同性戀是違法的，所以這些刻畫男同性戀情慾的作品，超過60年來秘密轉手在多位圈內人士間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言