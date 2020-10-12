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南韓蔚山33層大樓成火柱…頂樓戶幾乎絕望 昏迷前看到「戴安全帽的神明」
南韓蔚山8日發生一起大樓火警，火勢一發不可收拾，整整33層樓高的大樓被火焰吞噬。然而在當地警消的奮力搶救下，竟然沒有出現任何死者，令人相當敬佩。
根據韓國媒體「朝鮮日報日文版」報導，當時有位住在頂樓33層的女性，正和母親、伯母在一起。火災當時，濃煙迅速在大樓竄升，玄關外很快都是黑煙，阻斷了她們逃生的路。
三人最一開始雖然期盼有人能夠來救援，但隨著時間一點一滴過去，隨著濃煙已經在房間裡蔓延，三人也逐漸失去意識。當事者回憶，在她幾乎昏過去的時候，聽到有人破門的聲音。沒多久，她看見「戴著安全帽的神明們」現身，將她們帶離火場。
原來那些「神明」，就是救火的警消人員。他們在全副消防重裝下，不放棄地在火場搜救。當他們發現33樓受困的這三位女子時，立刻為她們戴上呼吸器，利用逃生梯帶離火場，挽救了三人的性命。
報導指出，大樓內共居住約380人，這次火災造成共93人送醫，其中3人重傷，但沒有出現任何一位死者。警方目前仍在調查起火的原因。
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