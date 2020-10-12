殘暴！餵食不慎被咬手指 泰男暴怒連開3槍轟斃流浪犬

泰國曼谷一名男子上周五（9日）於Huai Khwang區餵食一隻流浪狗不慎被咬手指，盛怒下他竟掏出手槍連開3槍，狗狗當場被轟斃；有關閉路電視片段公開後不少網民怒斥殺狗男行為殘暴，呼籲當局予以重判。

涉事男子據悉是當地一間酒店的老闆，閉路電視拍到，當日他被流浪狗咬傷手指後，立即掏出手槍朝狗狗連開3槍將之射殺。附近居民表示，平時攤販見到該隻流浪狗經過市場都會餵食並逗牠玩，豈料如今竟遭到無情殺害。

圖為慘被槍殺的流浪狗。（Facebook圖片）

涉事男子其後被捕，將被分別控以虐待動物、任意攜帶及使用槍支，警方強調案件仍在進一步調查中。

網民紛紛留言怒斥殺狗男，「他竟因僅僅被咬了一下手指，便殘忍殺害流浪狗，如果是結怨的話，恐怕會隨意傷害他人」、「畢竟是一條生命，如此殘酷對待動物，應該重判他」、「也許是餵食手勢錯誤吧，應該把食物放在掌心，這樣狗狗便不會咬手指了」。

涉事男子掏出手槍朝狗狗連開3槍。（Facebook圖片）

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文章授權轉載自《香港01》