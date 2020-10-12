史上最貴的監獄？ 英大學生怒斥學校隔離餐暴貴又沒營養

日前，英國大學生披露，校方在他們隔離期間供應的食物都是「垃圾」，逼得他們要爸媽額外寄蔬果補給，有些學生甚至收到過期食物。學生痛批，自己根本是住在「英國史上最貴的監獄」。

愛丁堡大學（The University of Edinburgh）經濟系學生貝莉（Tess Bailie）在她自組的IG帳號「英國史上最貴的監獄」（The UK's Most Expensive Prison）提到，有學生在隔離餐點需求表上勾選「對堅果過敏」，卻還是收到含堅果食物。還有學生說他們已經兩天沒有收到訂購的食物。

約克大學（University of York）則提供10天隔離期間總價170英鎊（約合新台幣6300元）的伙食，但一餐可能只包括一個三明治、薯片、巧克力跟水。一名學生抱怨隔離餐多是冷凍食物，缺乏新鮮蔬果：「我室友已請家人寄些蔬菜給她。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國大學隔離期間除了食物的短缺，民生物資也被收取高價，好比7公斤洗衣費竟高達30英鎊（約合新台幣1100元）。

但是，不是每間大學都向學生收取食物及民生物資費用，例如邊山大學（Edge Hill University）就免費提供學生充足新鮮的食物。

全國學生聯合會高等教育副主席阿巴比奧（Hillary Gyebi-Ababio）表示，大學應該要善盡他們對學生的「義務責任」，而不是把學生當成「印鈔機」。