鐵道公司員工竊178張乘客遺失交通卡 盜刷逾8萬支付生活開銷

鐵道工作人員拿走乘客遺失交通卡，竟盜刷32萬日圓（約新台幣8萬）！日本埼玉縣鐵道公司日前宣布，一名男性工作人員涉嫌竊取公司交通卡約178張，粗估盜刷高達32萬日圓（約新台幣8萬），事情曝光後，鐵道公司立刻將該名員工解雇並以紀律處分。

根據日媒《 岩手日報 》報導，任職於埼玉鐵道公司一名20歲男性職員，分別在9月11日與10月2日前往東浦和車站時，趁同事不注意取走放在置物櫃內的178張交通卡，過了3天後，該站的工作人員發現到櫃內的交通卡數量減少，於是才驚覺不對勁隨即通報公司。

經公司調查後發現，該名涉案員工將竊取的交通卡，用來支付生活開銷，一名車站工作人員說道，「他用交通卡在超市和便利超商買了食物和飲料」，花費總金額共31萬9879元（約新台幣8萬6365元）。

事發後，埼玉鐵道公司也表示，該員工竊取的是乘客遺失的交通卡，通常車站會依照《 失物招領 》條例處理遺失的卡片，若向警方報案3個月後依然沒有被認領，就會將其保存在浦和美濃野車站的置物櫃中。目前該員工已將盜刷的金額全數還給公司並已被解雇。