快訊

國慶日台灣藝人噤聲 邰智源霸氣發文「國家生日為什麼不能講」

最保命的一塊肌！每日10分鐘呼吸肌運動 防老後嗆咳與吸入性肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵道公司員工竊178張乘客遺失交通卡 盜刷逾8萬支付生活開銷

聯合新聞網 / 綜合報導
日本埼玉縣鐵道公司日前宣布，一名男性工作人員涉嫌竊取公司交通卡約178張，粗估盜刷高達32萬日圓（約新台幣8萬）。示意圖。圖擷自JR官網
日本埼玉縣鐵道公司日前宣布，一名男性工作人員涉嫌竊取公司交通卡約178張，粗估盜刷高達32萬日圓（約新台幣8萬）。示意圖。圖擷自JR官網

鐵道工作人員拿走乘客遺失交通卡，竟盜刷32萬日圓（約新台幣8萬）！日本埼玉縣鐵道公司日前宣布，一名男性工作人員涉嫌竊取公司交通卡約178張，粗估盜刷高達32萬日圓（約新台幣8萬），事情曝光後，鐵道公司立刻將該名員工解雇並以紀律處分。

根據日媒《 岩手日報 》報導，任職於埼玉鐵道公司一名20歲男性職員，分別在9月11日與10月2日前往東浦和車站時，趁同事不注意取走放在置物櫃內的178張交通卡，過了3天後，該站的工作人員發現到櫃內的交通卡數量減少，於是才驚覺不對勁隨即通報公司。

經公司調查後發現，該名涉案員工將竊取的交通卡，用來支付生活開銷，一名車站工作人員說道，「他用交通卡在超市和便利超商買了食物和飲料」，花費總金額共31萬9879元（約新台幣8萬6365元）。

事發後，埼玉鐵道公司也表示，該員工竊取的是乘客遺失的交通卡，通常車站會依照《 失物招領 》條例處理遺失的卡片，若向警方報案3個月後依然沒有被認領，就會將其保存在浦和美濃野車站的置物櫃中。目前該員工已將盜刷的金額全數還給公司並已被解雇。

鐵道 盜刷 日本

延伸閱讀

除了醫牙電資 什麼科系最好？網友挺這一系：賺百萬年薪捷徑

小三題目「親戚生寶寶」怎麼做？ 爸苦惱：有標準答案嗎？

男童問「為什麼都沒人來」 水族館員超直球回答令人哭笑不得

他每天2杯超商咖啡大呼花錢又難戒 網友給出中肯建議

相關新聞

鐵道公司員工竊178張乘客遺失交通卡 盜刷逾8萬支付生活開銷

鐵道工作人員拿走乘客遺失交通卡，竟盜刷32萬日圓（約新台幣8萬）！日本埼玉縣鐵道公司日前宣布，一名男性工作人員涉嫌竊取公司交通卡約178張，粗估盜刷高達32萬日圓（約新台幣8萬），事情曝光後，鐵道公司立刻將該名員工解雇並以紀律處分。

颱風昌鴻侵襲 日氣象廳對2離島發布最高等級警報

今年第14號颱風昌鴻目前位於日本東京西南方海面上，日本氣象廳下午5時對三宅村及御藏島村所在兩離島，發布最高警戒等級的「大...

繼德國衛生紙蛋糕大賣 捷克咖啡廳推「新冠病毒甜點」

今年稍早由於疫情恐慌，衛生紙等民生用品被搶購一空，德國一名烘焙師趁勢推出「捲筒衛生紙蛋糕」大賺防疫才。路透報導，捷克首都...

空姐走私海洛因…練習胯下帶毒走路 背後有心酸原因

曾效力馬印航空（Malindo Air）及馬來西亞航空（Malaysia Airlines）的一名空中服務員乘工作之便，將毒品藏在絲襪褲內，夾在兩腿中間，以此將它們帶入澳洲。她10月8日在澳洲被判9.5年的有期徒刑。

「我以為要死了」疑被當中國人 旅美日籍音樂家海野雅威被圍毆致骨折重傷

據日媒《共同社》報道，旅美40歲日本爵士鋼琴家海野雅威（Tadataka Unno），日前在紐約市地鐵站內遭年輕人圍毆，原因疑似是對方以為他是中國人。

美男弒雙親、肢解並烹煮頭顱 還在筆記本寫下縝密殺人計畫

美國多年前發生一起慘絕人寰的弒親案，兒子為了雙親不再資助他，以及鉅額的保險金，拿刀殺害父母，並把屍體肢解，在這之前甚至在筆記本上做了詳細的規畫，令人髮指。 太陽報報導，美國田納西州2016年發生

颱風昌鴻擦邊過 對日本東京等城市威脅降低

今年第14號颱風昌鴻正影響日本靠太平洋側地區，從目前預測路徑來看登陸機率不高，對東京、名古屋等大城市影響減少，但仍會對部...

BTS防彈少年團風靡全球仍然難逃兵役 韓男要免役難過登天？

防彈少年團（BTS）是當代韓國流行文化的代表，不但將韓流帶到全球包括歐美，健康的形象還使他們成為韓國於國際政治舞台重要的軟實力，堪比現代韓版披頭四（The Beatles）。不過他們跟一般韓國男子一樣，都面臨服兵役的「人生交叉點」。

小王被抓包半裸穿內褲垂降奔逃 「半途」慘遭鄰居狂扁

意外的是，在小王從4樓陽台垂降的瞬間，似乎驚動了樓上樓下的鄰居，樓下的男子驚見小王正「經過」他家，連忙拿起掃帚猛打小王，讓他一時間失去重心，在空中繞著床單打轉

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

妹子魚療「爽到失禁」 竟害整池魚死光光！

梅克爾政府受夠了！警告泰王勿在德國「遠端治國」

直播地點為平壤？BBC直播我雙十國慶卻稱北韓建黨75周年

美國爆發水貂感染新冠病毒！至少1萬隻水貂死亡

用盡手段！為阻擋梅根嫁進皇室 威廉王子竟曾使出這種招

別管刺激方案了！美股看好民主黨完全執政 下周可望續漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。