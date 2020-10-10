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空姐走私海洛因…練習胯下帶毒走路 背後有心酸原因

香港01 / 許懿安／報導
扎因在個人Facebook帳戶上傳的照片。圖／臉書
扎因在個人Facebook帳戶上傳的照片。圖／臉書

曾效力馬印航空（Malindo Air）及馬來西亞航空（Malaysia Airlines）的一名空中服務員乘工作之便，將毒品藏在絲襪褲內，夾在兩腿中間，以此將它們帶入澳洲。她10月8日在澳洲被判9.5年的有期徒刑。

她被捕後承認自己為了籌措女兒醫藥費才鋌而走險。法官卡希爾（Michael Cahill）稱家中問題令她易為不法之徒利用。在法庭酌情量刑後，她在8日被判入獄9.5年。

澳洲《時代報》10月8日報道，40歲馬來西亞航空的空中服務員扎因 （Zailee Hana Binti Zainal）2018年10月至2019年1月期間走私8包海洛因，每包重量約1公斤。她每次可獲1700澳元（約新台幣3.5萬元）的酬勞。她2019年1月6日入境澳洲時，在墨爾本的隨機檢查中被揭發。

扎因將毒品包放在絲襪褲內，夾在兩腿中間，企圖瞞天過海。（澳洲邊防部隊）
扎因將毒品包放在絲襪褲內，夾在兩腿中間，企圖瞞天過海。（澳洲邊防部隊）

調查發現扎因是3名孩子的母親，其中9歲女兒患有先天性疾病，須在1歲前接受多次手術，之後女童因長期疼痛而需服藥，這構成一筆可觀的費用。

她2018年仍在效力馬印航空（Malindo Air）時，公司人事部曾發電郵呼籲同事向她捐款。有人知道她的情況後，在2018年3月找上扎因，邀請加入運毒的行列。

扎因為了順利帶毒而不被關員發現，花上3個月學習如何用雙腿夾着物件並自信地行走。她之後加入走私集團，已帶毒逾20次，導致批發價為750,000澳元（約新台幣1500萬元）的海洛因流入澳洲。

她加入的販毒集團以墨爾本為基地，由被稱為「王后」（The Queen）的Michelle Ngoc Tran營運。「王后」被捕後已認罪，並在等候判刑。

除了「王后」及扎因，案中還有其他疑犯已落網或在逃。說回扎因一案，法官判處扎因入獄9年5個月，4年9個月不得假釋。她因已被拘禁640日，換言之她或可在不足3年內獲釋。根據澳洲法律，走私毒品最高刑罰是終身監禁。

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文章授權轉載自《香港01》

澳洲 毒品 空姐 走私

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