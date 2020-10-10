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「我以為要死了」疑被當中國人 旅美日籍音樂家海野雅威被圍毆致骨折重傷

香港01 / 蘇子牧／報導
海野雅威被認為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一。圖擷自GoFundMe
海野雅威被認為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一。圖擷自GoFundMe

據日媒《共同社》報道，旅美40歲日本爵士鋼琴家海野雅威（Tadataka Unno），日前在紐約市地鐵站內遭年輕人圍毆，原因疑似是對方以為他是中國人。

海野雅威事後右肩和手臂骨折，尚不清楚何時能恢復演奏。

遇襲的消息傳出後，海野雅威的樂迷和支持他的音樂人在籌款網站「GoFundMe」為他發起募捐。

海野雅威的右肩和手臂骨折受重傷。圖擷自GoFundMe
海野雅威的右肩和手臂骨折受重傷。圖擷自GoFundMe

據了解，海野雅威的遇襲或與種族主義有關，當時他可能被施暴者誤當成中國人。日媒「soranews24」引述海野雅威稱，當天他獨自一人回家，在紐約曼哈頓的一個地鐵站內，遭到8名年輕男女的糾纏和毆打，導致右肩和手臂骨折。海野雅威稱，當時有聽到襲擊者用種族主義的言語攻擊他，對方更有提到「Chinese」。

共同社報道稱，海野雅威的財物沒有被搶，事後已獲送醫接受治療，他坦言「當時以為要死了」。報道還提到，由於新冠病毒疫情擴大帶來的社會不安和經濟低迷，紐約治安狀況正在惡化。

在海野雅威遇襲的消息傳出後，他的樂迷和支持他的音樂人在籌款網站「GoFundMe」為他發起募捐。這一籌款活動已經籌集到近9萬美元。目前海野雅威無法離開他的住所，因為這次襲擊除了令他遭受重傷，也令他的精神受到重創。

經常在美國演出的海野雅威現年40歲，其被認為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一，目前尚不清楚他何時能恢復演奏。他在2008年赴美，在已故著名小號手羅伊．哈格羅夫（Roy Hargrove ）等的樂隊中有活躍表現。

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文章授權轉載自《香港01》

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