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美男弒雙親、肢解並烹煮頭顱 還在筆記本寫下縝密殺人計畫

聯合新聞網 / 綜合報導
喬在筆記本上密密麻麻規畫怎麼殺害雙親。圖取自太陽報
喬在筆記本上密密麻麻規畫怎麼殺害雙親。圖取自太陽報

美國多年前發生一起慘絕人寰的弒親案，兒子為了雙親不再資助他，以及鉅額的保險金，拿刀殺害父母，並把屍體肢解，在這之前甚至在筆記本上做了詳細的規畫，令人髮指。

太陽報報導，美國田納西州2016年發生一起人倫慘案，32歲的男子喬（Joel Guy Jr）為了錢，殺害61歲的父親 Joel Guy Sr和55歲的母親Lisa Guy。當他得知父母即將退休且不再金援他，在感恩節餐後，先在自宅動手狠刺40刀殺了父親，接著等待購物返家的母親並襲擊她，刺了30刀致死。

喬的手法相當殘忍，他在筆記本上精心詳細規劃如何殺人肢解及隱藏屍體，像是「先用刀殺了他（父），在她（母）回家前清乾淨」、「用刀殺了她，把她搬進淋浴間，打開熱水沖她去除證據」、「將屍塊沖進馬桶，不要當垃圾丟」、「將手指加熱融化」等等。這本筆記本在他居住房間裡的背包被取出。

筆記本中還提到肢解的細節，像是用氫氧化鈉摧毀軟骨和組織、把頭砍下放進鍋裡烹煮以及將殘肢放進酸性液體中。最後為了不讓人發現，還設定母親的手機自動傳訊，偽造她還活著的假象。

筆記其中一頁記載著母親的資產，包括50萬美元（約新台幣1500萬元）壽險，而喬正是受益人。他還寫道：「50萬全都會成為我的，當他死亡或失蹤，我就能全拿。」

日前出庭受審的弒親嫌犯喬。圖取自太陽報
日前出庭受審的弒親嫌犯喬。圖取自太陽報

喬的雙親是工程師，培育喬成為整型外科醫師，他在大學讀了九年都由父母資助，後來父母計畫退休並停止金援，引爆兒子殺機。

這起案件上周五開庭，喬被控一級預謀殺人罪、屍體毀損罪等多項罪名，喬一直以來拒絕認罪，他親筆寫了兩封信給法官，表示如果被判一級謀殺罪成立，懇求判他死刑或無期徒刑。

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