不滿愛子亞契遭無人機偷拍 哈利梅根告贏狗仔

英國哈利王子與妻子梅根不堪狗仔隊用無人機偷拍兩人的寶寶亞契（Archie），憤而提告，近日狗仔隊決定道歉，並交還偷拍的影像。

英國「太陽報」報導，哈利與梅根夫婦今年7月在美國洛杉磯興訟，聲稱在洛城防疫封城期間，有人用無人機偷拍當時才14個月的兒子亞契，侵犯隱私。哈利夫婦目前住在好萊塢製片泰勒派瑞洛城的豪宅。

兩人的委任律師坎普8日發聲明指出，進行偷拍的狗仔機構X17已向哈利夫婦道歉，也同意為他們負擔部分訴訟費用。坎普說：「整個夏天，哈利與梅根夫婦都在採取法律行動，對抗侵犯隱私與非法偷拍他們一家在私人住所起居的行為。今日，進行偷拍的X17已道歉，接受一項永久禁制令並願意代為支付部分訴訟費。」

根據洛杉磯郡高等法院的法庭文件，當時狗仔偷拍的是亞契與外婆的照片。X17同意交還偷拍照給哈利夫婦，並將資料庫內的備份都銷毀。狗仔隊還切結，永不販售任何在私人寓所或周遭、以無人機或望遠鏡頭攝得的各種哈利夫婦或他們孩子的照片。