BTS防彈少年團風靡全球仍然難逃兵役 韓男要免役難過登天？

防彈少年團（BTS）是當代韓國流行文化的代表，不但將韓流帶到全球包括歐美，健康的形象還使他們成為韓國於國際政治舞台重要的軟實力，堪比現代韓版披頭四（The Beatles）。不過他們跟一般韓國男子一樣，都面臨服兵役的「人生交叉點」。

隨成員相繼步近服兵役的年紀期限，他們無可避免需要履行國民的責任，為國拋頭顱灑熱血。近日有執政黨成員再提出讓防彈的成員豁免服役，但遭國防部長一口拒絕。到底要豁免兵役有多麼困難？

國防部「落閘」拒絕免役

防彈少年團新歌《Dynamite》一度登上告示牌百大單曲排行榜（Billboard Hot 100）第一位，再次捲起熱潮。同一時間，韓國執政共同民主黨最高委員會成員盧雄來10月5日提出讓防彈少年團豁免兵役，作為對他們帶來龐大經濟和文化影響的謝禮。

盧雄來表示，估計防彈少年團將為韓國於未來十年帶來60萬億韓圜的經濟收益，單是今年便有6萬億韓圜，當他們榮登告示牌單曲榜首，一口帶就帶來1.7億韓圜的經濟效應，他們「傳播韓流和弘揚國威的價值無法估計」，「我們必須認真討論成員兵役特例問題」。

兵役很神聖，但不代表每個人都要手持步槍。 －－韓國共同民主黨成員盧雄來

韓國文化體育觀光部長官朴良雨10月7日回應有關問題時表示，愈來愈多人要求讓流行音樂歌手豁免兵役，表明支持修改《兵役法》，容許藝人延遲服役。不過國防部長徐旭同日「落閘」，表明不考慮讓防彈少年團豁免兵役，「應該得出不同的社會共識」，但指「考慮到他們演藝時期和事業，我相信是值得考慮讓他們延遲（入伍）。」

防彈少年團（BTS）2018年受邀至聯合國大會演講。美聯社

由於韓國和朝鮮仍然處於戰爭狀態，所有身體健全的韓國男子必須服兵役至少18個月。每年通常有逾23萬人入伍，大部份年齡介乎18歲至28歲。雖然有很多人申請豁免，但根據路透社引述國防部指，每年只有少於45人獲批准。

根據目前規定，政府向古典藝術家、運動員、工程師、科學家和科技研究員提供另類服役選項，讓他們繼續貢獻自己的才能。延遲入伍適用於大學生、研究生、研修機構研修生和運動員等。因此如果要向防彈少年團提供同樣的待遇，就必須修訂《兵役法》。

運動員獲優待 增肥紋身為避役

今次不是首次有人提出讓防彈少年團免役，過往政府強調他們不會得到優待。現實是，從未有流行歌手獲得豁免，反而運動員免役例子比比皆是。例如現時效力英超球隊熱刺的足球員孫興慜因為於亞運會擊敗日本奪得金牌，而與一眾國家隊隊友一同獲免役。

熱刺前鋒孫興慜。 路透

前總統朴正熙首先引入運動員免役先例，為的就是想國家贏得更多獎牌。後來韓國準備主辦亞運會和奧運會，另一名前總統全斗煥也出於同樣理由放寬運動員免役限制，到漢城奧運（現稱首爾）結束後才收緊。到了日韓世界盃，政府再放寬限制。不少年輕人認為政府的「差別對待」不公平，但也有人認為演藝界難有客觀標準介定免役條件。

普通人要逃避兵役也不是沒有方法。根據共同民主黨議員黄熙引述兵務廳的資料，特別司法警察揭發逃避兵役個案中，最多人故意增肥或減肥避役，有115宗，其次是偽裝精神疾病和故意紋身。2018年，有12名學生被揭發故意增肥避役，包括喝用大量蛋白粉。曾有報道指，有人為了避役甚至自殘。

防彈少年團最年長的成員Jin（原名金碩珍）今年即將滿28歲，必須於2021年底前服役。他2019年4月接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，作為韓國人，服兵役是自然不過的事，當時候來到，「我們會準備好回應和竭盡全力」。強制兵役雖然廣為韓國大眾接受，尤其是保守派，但有人抨擊兵役摧毀事業，並指違反人權，例如有人會因為宗教信仰拒絕服役。再者，如何公平決定誰可以免役，也是另一個難題。

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文章授權轉載自《香港01》