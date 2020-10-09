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因零用錢起爭執…少年2分鐘內賞媽媽5巴掌 母：你這樣對我？

香港01 / 卡洛兒／綜合報導
近日新加坡一段影片在網路瘋傳，只見一名火爆男生跟坐在地上的媽媽爭執，2分鐘內竟賞媽媽5次巴掌。圖／擷自影片
近日新加坡一段影片在網路瘋傳，只見一名火爆男生跟坐在地上的媽媽爭執，2分鐘內竟賞媽媽5次巴掌。圖／擷自影片

家家有本難念的經，但無論如何都不應對家人動粗。近日新加坡一段TikTok影片在網路上瘋傳，只見一名火爆男生與坐在地上的媽媽爭執，男生2分鐘內5次掌摑她，爭執內容疑似和零用錢及整理家具有關。事件愈演愈烈，當地警方介入調查。

據當地傳媒報道，事件發生於上月29日，閉路電視片段最先被傳至TikTok，其後被轉載至facebook等社交網站。從影片可見，該名媽媽坐在地上組裝家具，男生當時向她討錢，媽媽則回應「已給了你10塊（約57港元），我也無能為力」，男生其後再追問下月有多少零用錢，媽媽回覆「100塊（約560港元）」，但他顯然不太滿意，遂用手掌打媽媽的頭。

其後，兩人再為組裝家具起爭執，男生竟突然摑了媽媽兩巴掌，第3巴掌打過去時，媽媽又大喊「你就打我啊！」，男生聽見後還真的再補了兩巴，並訓斥道「我跟你說過多少次！」，在影片結束前，媽媽語帶硬咽地問：「你這樣對媽媽嗎？」

影片上傳網路上即引起公憤，網民紛紛批評男生不孝，又指對媽媽怎可以如此不尊重，但亦有人認為其母的教育方法有問題，不應任由兒子對自己「打不還手、罵不還口」。有網民看不過眼而報警，警方證實接到報案，正進行調查，而男生就讀的學校校長回答傳媒查詢稱，由於警方調查進行中，不便置評。

男生事後亦在Instagram解釋稱，當時跟媽媽要的100元（約560港元）是他的零用錢，到家後有好好跟她說，但媽媽卻對他大喊，但他亦為自己的行為道歉，又指已和媽媽談過此事。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

新加坡 TikTok

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