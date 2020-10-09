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印尼部落居民擁極美藍眼睛 網友驚呼：像森林守護者

香港01 / 記者李納德／綜合報導
Buton部族部分人天生藍眼睛，但原來是基因突變下出現的遺傳病。 圖擷自Korchnoi Pasaribu Instagram
Buton部族部分人天生藍眼睛，但原來是基因突變下出現的遺傳病。 圖擷自Korchnoi Pasaribu Instagram

隨時代發展，愈來愈多傳統部落對外通婚，亦向各界揭開他們的神秘面紗。專門分享東盟國家文化的Facebook粉絲專頁「Discover ASEAN」早前在專頁上分享一輯印尼Buton部落族人的照片，顯示他們部分成員擁有特別的藍色眼睛，引起網友熱議，甚至不少擁有該部族血統的人分享照片。不過美麗背後，專頁指出藍眼成因與遺傳病有關，患者聽力會受影響。

有藍眼睛的未必是白種人，介紹東盟國家文化的facebook專頁「Discover ASEAN」早前分享一系列的「藍眼相片」，這些眼睛呈明亮藍色的人來自一個叫「Buton」的部族，定居於印尼東南蘇拉威西省的布頓島（Buton）。

這些照片由印尼地質學家Korchnoi Pasaribu所攝，他是一名業餘攝影師，亦會在IG分享平日考察的照片。他接受外媒訪問時，大讚這個部落的人友善又熱情，也樂意被拍攝。

這個部族的一些成員天生擁有藍色眼睛，雙目就像一顆藍寶石，頭髮黑黑，有些族員的眼睛一隻藍色、一隻棕色，照片令許多網友着迷，「他們看起來像森林的守護者」。帖文亦引來不少當地人分享藍眼照片，說自己也屬於Buton部族，但已離開部族出外生活，部分人的孩子都有着藍色眼睛。

有Buton部族的人留言指，除了眼睛顏色，他們有些成員會有棕色、橙色和黃色的頭髮，她阿姨的頭髮是橙色的，不過是堅持部落內通婚的純種Buton人才較常有這種情況，整體上也為數不多。

實際上，擁有藍眼睛的Buton人是患了一種叫「Waardenburg syndrome」（瓦登伯革氏症候群）的遺傳病，由基因突變引起，導致出現「虹膜異色症」，患者通常會出現藍眼鏡或其他顏色，例如有人會一隻眼藍色、一隻眼棕色，患者會因缺乏黑色素，易出現少年白髮、鼻翼發育不良等問題，而且會影響到患者聽力，造成不同程度的耳聾。

Buton部族部分人天生藍眼睛，但原來是基因突變下出現的遺傳病。 圖擷自Korchnoi Pasaribu Instagram
Buton部族部分人天生藍眼睛，但原來是基因突變下出現的遺傳病。 圖擷自Korchnoi Pasaribu Instagram
Buton部族部分人天生藍眼睛，但原來是基因突變下出現的遺傳病。 圖擷自Korchnoi Pasaribu Instagram
Buton部族部分人天生藍眼睛，但原來是基因突變下出現的遺傳病。 圖擷自Korchnoi Pasaribu Instagram

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文章授權轉載自《香港01》

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