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20歲網美拍綁架片吸睛 慘遭友人開槍爆頭慘死
墨西哥20歲女網紅馬丁內斯（Areline Martinez）為了吸引網友關注，上周五（2日）找來多名友人幫忙拍攝「綁架片」，假裝自己被綁起雙手並蒙上眼罩，不料過程中發生意外，一名飾演綁匪的男子朝她頭部開槍竟射出真子彈，導致她當場爆頭身亡。
馬丁內斯在抖音上小有名氣，當日她打算拍攝一部假的綁架片吸引點擊率，綁起雙手及戴上眼罩，友人飾演的持槍綁匪不停向她叫囂；到了開槍「情節」，一名男子朝馬丁內斯頭部開槍，但發射出來的竟是真子彈，馬丁內斯當場身亡，在場其他人士嚇得倉皇逃離，及後才有人報警處理。
經初步調查，警方判斷飾演綁匪的男子以為手槍內沒有子彈，以致誤殺馬丁內斯，但至於為何使用真槍拍攝，且事前沒有再三檢查槍膛內是否有子彈，仍待進一步調查。
不少網友留言表示惋惜，「網美變成亡美了」、「全世界慣例，沒清槍一定會走火奪命」、「至於為何會使用真槍上場？大概是當地真槍比假槍容易得到」、「為點擊率而犧牲性命，實在不智」。
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文章授權轉載自《香港01》
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