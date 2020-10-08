快訊

諾貝爾文學獎揭曉 美國詩人葛綠珂獲桂冠

芬蘭響應女力崛起 16歲女當一日總理

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
芬蘭繼續支持性別平等，響應女力崛起的計畫，推動一日總理，讓16歲女孩來談重要議題（圖為芬蘭女總理馬琳的團隊）。(photo from Wikimedia)
芬蘭繼續支持性別平等，響應女力崛起的計畫，推動一日總理，讓16歲女孩來談重要議題（圖為芬蘭女總理馬琳的團隊）。(photo from Wikimedia)

芬蘭任命16歲女孩成為「總理」？芬蘭為響應國際兒童慈善組織推出的「女力崛起」計畫，趕在國際女孩日（本月11日）前，讓16歲女孩阿娃擔任一日總理，她將發言探討人權、氣候等議題，阿娃也提到職場上的性別歧視，以及女性接觸數位、技術教育的機會偏低。事實上，芬蘭為首的北歐國家在性別平等問題上，已經是全球領頭羊，但技術的從業女性比例仍不足。

16歲總理談平權

《外媒》報導，身為職場性別平等議題上的「資優生」，芬蘭8日更進一步，任命來自該國南部的16歲女孩阿娃成為「一日總理」，這位16歲女孩不需要制定任何法律，但她整天會與政界人士會唔，探討女性在各領域的議題，並針對她自己特別關注的人權、氣候變遷議題，發表談話。

這次特別活動是芬蘭「真」總理馬琳，為了響應國際兒童慈善組織的「女力崛起」（Girls Takeover）計畫而推動的，特別選在國際女孩日10月11日之前舉行，這項活動其實行之有年，芬蘭已經是第4度響應。

據《英國廣播公司》報導，阿娃當天演講提到，她不希望自己在這個活動上談女性平權議題，但事實就是女性接觸部分領域的難度仍高，儘管芬蘭已經是落實性別平等議題有不少成就的國家（全球性別差距評價排全球第3），但在技術領域的女性人數還是不足。

芬蘭性平觀念佳

除了阿娃提到的技術領域，芬蘭在其他領域都盡力落實性別平等，舉例政壇，該國早在1987年就於《男女平等法》明文規定，政府單位、顧問團體、市政機構任用職員，女性比率不得低於40%，更早在20世紀初就隨著議會成立，確立男女的平等選舉權與被選舉權。

去年議會改選的女議員比率也繼續創新高，佔總席次的46%，而去年最大條消息就是現任總理馬琳上任，這位年僅34歲的美女總理改寫世界最年輕總理的紀錄，她豐富的政壇履歷（高票當選市議員主席、擔任通訊部部長），也改寫各界對年輕女總理的看法。這些都證明了芬蘭在性別平等議題上，已經走得很「超前」，響應女力崛起計畫更是「觀念持續進步」。

【更多精采內容，詳見

芬蘭 人權

延伸閱讀

經濟部次長眼神「迷因」爆紅 本尊微笑不失禮貌發聲感謝

引進芬蘭氣動油壓器材 新北啟用身障人士健身房

芬蘭渡輪擱淺波羅的海 200乘客安全上岸

日本攝影師森林中發現「UFO廢墟」 內裝曝光網直呼：想去！

相關新聞

芬蘭響應女力崛起 16歲女當一日總理

芬蘭任命16歲女孩成為「總理」？芬蘭為響應國際兒童慈善組織推出的「女力崛起」計畫，趕在國際女孩日（本月11日）前，讓16歲女孩阿娃擔任一日...

獸父性侵10月大女兒致死 還上網搜「如何知道嬰兒已死」

一名年輕爸爸不但沒好好照顧未滿一歲的女兒，還對她施暴性侵，導致她在自宅死亡。女兒暴斃後，這個爸爸沒有馬上報警或送醫，還用手機搜尋怎處理死亡的嬰兒。 每日郵報報導，美國賓州29歲的史蒂芬斯（Austi

他出彩券行隨手把刮刮卡送街友 一刮開竟中了百萬大獎！

你曾有想過捐出的發票或彩券結果中大獎嗎？一名男子隨手把剛買的刮刮卡贈予街友，沒想到這張彩券竟然中了百萬元，令街友驚訝又感激。 Jakarta Post報導，法國彩券商Française des Je

「法國MIT」崛起！列歐第三、僅次劍橋牛津 挑戰英語大學霸權

今年8月中公布的《2020世界大學學術排名》（Academic Ranking of World Universities）中，美國大學毫無懸念地獨佔鰲頭，首十位佔據其中八席，其餘兩個席位分別屬於英國兩大名校，唯一令人意外的要算是法國大學異軍突起，成績最好的巴黎薩克雷大學（Université Paris-Saclay）排名全球第14位、位列歐洲第三，僅在著名的劍橋和牛津之後，在數學科更位列世界第一，成績出眾。

東亞病夫復仇記？香港功夫片的「李小龍式」激情民族主義

戰後香港電影演繹出獨特的功夫電影，大約半世紀之後開始進軍中國市場。《葉問》系列電影的第一部從2008年開始，第四部完結篇在去年年底上映、今年年初落幕。這漫漫的12年，面對中國市場劇情與角色設定不斷調整，注入李小龍激情的民族主義元素成為票房關鍵。

影／超沒品！義車手事故退賽 竟怒拆保險桿砸對手

義大利舉辦的世界卡丁車錦標賽（Karting World Championship）出現失控一幕，一名車手在衝出賽道出局...

哈佛專家4點方式建「心理安全感」 教你提升團隊效能

專家指出，「心理安全感」（psychological safety）對於建立優良團隊至關重要，隨著新冠肺炎疫情對前景帶來...

小王被抓包半裸穿內褲垂降奔逃 「半途」慘遭鄰居狂扁

意外的是，在小王從4樓陽台垂降的瞬間，似乎驚動了樓上樓下的鄰居，樓下的男子驚見小王正「經過」他家，連忙拿起掃帚猛打小王，讓他一時間失去重心，在空中繞著床單打轉

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

潘斯、賀錦麗辯論迴避問題表現仍亮眼 BBC：美國人民成最大贏家

川普救選情打台灣牌？美台建交有可能是更大的10月驚奇

要讓全民享總統級待遇 川普：動用緊急授權 將免費提供實驗藥物

被嘲笑像大猩猩！日女整容100次變最強陪酒女 網傻：走火入魔

台微體ADR猛飆35% 獲澳洲核准初步試驗新冠藥物

拜登又變身「怪叔叔」？對年輕女孩說「想看長大的她們跳舞」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。