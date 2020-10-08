芬蘭響應女力崛起 16歲女當一日總理

芬蘭任命16歲女孩成為「總理」？芬蘭為響應國際兒童慈善組織推出的「女力崛起」計畫，趕在國際女孩日（本月11日）前，讓16歲女孩阿娃擔任一日總理，她將發言探討人權、氣候等議題，阿娃也提到職場上的性別歧視，以及女性接觸數位、技術教育的機會偏低。事實上，芬蘭為首的北歐國家在性別平等問題上，已經是全球領頭羊，但技術的從業女性比例仍不足。

16歲總理談平權

《外媒》報導，身為職場性別平等議題上的「資優生」，芬蘭8日更進一步，任命來自該國南部的16歲女孩阿娃成為「一日總理」，這位16歲女孩不需要制定任何法律，但她整天會與政界人士會唔，探討女性在各領域的議題，並針對她自己特別關注的人權、氣候變遷議題，發表談話。

這次特別活動是芬蘭「真」總理馬琳，為了響應國際兒童慈善組織的「女力崛起」（Girls Takeover）計畫而推動的，特別選在國際女孩日10月11日之前舉行，這項活動其實行之有年，芬蘭已經是第4度響應。

據《英國廣播公司》報導，阿娃當天演講提到，她不希望自己在這個活動上談女性平權議題，但事實就是女性接觸部分領域的難度仍高，儘管芬蘭已經是落實性別平等議題有不少成就的國家（全球性別差距評價排全球第3），但在技術領域的女性人數還是不足。

芬蘭性平觀念佳

除了阿娃提到的技術領域，芬蘭在其他領域都盡力落實性別平等，舉例政壇，該國早在1987年就於《男女平等法》明文規定，政府單位、顧問團體、市政機構任用職員，女性比率不得低於40%，更早在20世紀初就隨著議會成立，確立男女的平等選舉權與被選舉權。

去年議會改選的女議員比率也繼續創新高，佔總席次的46%，而去年最大條消息就是現任總理馬琳上任，這位年僅34歲的美女總理改寫世界最年輕總理的紀錄，她豐富的政壇履歷（高票當選市議員主席、擔任通訊部部長），也改寫各界對年輕女總理的看法。這些都證明了芬蘭在性別平等議題上，已經走得很「超前」，響應女力崛起計畫更是「觀念持續進步」。

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