獸父性侵10月大女兒致死 還上網搜「如何知道嬰兒已死」

一名年輕爸爸不但沒好好照顧未滿一歲的女兒，還對她施暴性侵，導致她在自宅死亡。女兒暴斃後，這個爸爸沒有馬上報警或送醫，還用手機搜尋怎處理死亡的嬰兒。

每日郵報報導，美國賓州29歲的史蒂芬斯（Austin Stevens）被控性侵和傷害僅10個月大的女兒薩拉（Zara Scruggs）。警方上周六接獲通報，有一個幼兒失去生命跡象，他們趕到現場進行急救，她仍在送醫兩小時後宣告死亡。

警方逮捕了幼兒的父親史蒂芬斯，並在他手機裡發現數條Google搜尋紀錄，時間點在他報警的前一小時，這些詞句包括「如果嬰兒停止呼吸」、「如果沒聽到嬰兒心臟跳動」、「我的嬰兒沒有呼吸」、「怎麼知道嬰兒已死」。那個時刻史蒂芬斯也被查出和兩名女子在社群網站上通訊，卻沒提到女兒的狀況。

警方調查薩拉致死的原因，肇因於史蒂芬斯涉嫌對其性侵施暴，警方還搜出薩拉的尿布，上面沾滿了血跡。

經法醫檢驗，薩拉的死因為肛門直腸的撕裂傷，以及被鈍器撞擊的外傷。當地檢察官形容這起犯案「令人髮指」，很難想像一個才剛學會走路的幼兒遭父親性侵致死。

美媒報導，史蒂芬斯是一間建築公司的合夥人，身兼當地青年橄欖球隊的助理教練。薩拉由他和生母愛莉卡（Erica Scruggs）共同監護，薩拉的外公外婆是最後看到她的人，當時他們把薩拉放上史蒂芬斯的車，讓他把薩拉載回住處過夜，沒想到竟發生憾事。