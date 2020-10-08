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他出彩券行隨手把刮刮卡送街友 一刮開竟中了百萬大獎！
你曾有想過捐出的發票或彩券結果中大獎嗎？一名男子隨手把剛買的刮刮卡贈予街友，沒想到這張彩券竟然中了百萬元，令街友驚訝又感激。
Jakarta Post報導，法國彩券商Française des Jeux（FDJ）周二表示，四名年約30多歲的街友在法國西北部城市布雷斯特（Brest）的一間彩券行外乞討，一名剛從裡面出來的顧客就把剛買的刮刮卡施捨給他們，這張刮刮卡價值僅1歐元（約新台幣34元）。
這四名街友把彩券刮開，本來以為中了5歐元（約新台幣168元），再仔細一看發現竟然是5萬歐元（約新台幣168.8萬元），不敢置信，當場愣在那兒。
FDJ發言人表示，這四人開心地表示要將這筆獎金平分，至於要用來做什麼還沒決定，但應該會先離開布雷斯特這個城鎮。
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