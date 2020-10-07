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從義大利到英國步行93天 11歲男孩圓夢跟阿嬤團圓

聯合新聞網 / 綜合報導
一名11歲男孩從義大利西西里島，一路步行2735公里到英國，探望一年多沒見的阿嬤。 。圖／取自dailymail
一名11歲男孩從義大利西西里島，一路步行2735公里到英國，探望一年多沒見的阿嬤。 。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名11歲男孩考克斯（Romeo Cox）從義大利西西里島，一路步行2735公里（相當於8趟台北到高雄的距離）到英國，探望一年多沒見的阿嬤

考克斯的父親是英國人，母親是義大利人，去年他們一家從東倫敦搬到西西里島。先前因為疫情，義大利飛往英國的班機全部取消，考克斯便決定要走路回英國看阿嬤。考克斯跟父親六月底從西西里島出發，走了93天，終於在上個月底見到阿嬤。

《每日郵報》指出，考克斯跟46歲的父親途經瑞士和法國，中間與野狗搏鬥，還露宿星空下。考克斯認為，長程步行是全新的體驗，但最初父母否定了他的想法：「他們拒絕我不下50次，最後終於答應，說我們只要計畫周詳就能實行。」

考克斯回顧旅途，說自己很喜歡睡在星空下，也喜歡在海裡游泳，他表示：「我們好幾次迷路，還有一次不小心睡在蜂巢底下，腳走到磨出血來，但我們從不想放棄。」

男孩回顧旅途，說自己很喜歡睡在星空下，也喜歡在海裡游泳，他表示：「我們好幾次迷路，還有一次不小心睡在蜂巢底下，腳走到磨出血來，但我們從不想放棄。」。圖／取自dailymail
男孩回顧旅途，說自己很喜歡睡在星空下，也喜歡在海裡游泳，他表示：「我們好幾次迷路，還有一次不小心睡在蜂巢底下，腳走到磨出血來，但我們從不想放棄。」。圖／取自dailymail

考克斯此趟行程為難民慈善機構Refugee Education Across Conflicts Trust募得13,731英鎊（約合新台幣51萬元）。考克斯提到，自己是受到從迦納逃到西西里島的朋友啟發：「朋友從家園逃出來，比我這趟走的路途還要遙遠，而且身邊還沒有食物跟水，冒著生命危險。」

考克斯說，自己剛搬回西西里島時，這名迦納朋友幫他很多，所以他也想回饋朋友以及其他受難的小朋友。在考克斯此趟旅程，他跟父親也順道在法國北部的難民營擔任志工。

考克斯提到，父親禁止他在接下來的半年遠行，但他表示：「我已經在計畫下一趟冒險了。」

英國 義大利 阿嬤 難民 疫情

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