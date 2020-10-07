全日本僅剩4隻！法院犬助童說真相 日民團籌資力挺

在日本法庭上用以安撫兒童的法院犬，由於訓練費用高昂，數量越來越少，因此民團發起群眾籌資，支持更多犬隻投入訓練。法院犬主要是陪伴並且撫慰兒童出庭時的情緒，研究也證實若有法院犬的陪伴下，兒童會更願意說出真相，幫助釐清案情，然而由於訓練費用高昂，犬隻越來越少，民間遂發起募資，希望讓發院犬繼續存在。

Japan Times報導，一隻訓練良好的法院犬在法庭上可以帶給受害者極大的安慰，尤其是兒童在面對法官的詢問，或者與加害者對峙時，恐懼感會降低，可以更勇於說出真相，幫助釐清案件。

Japan New24則報導，法院犬的設立最早可以追溯到2012年，由美國開始推行完整的訓練系統，至今全美國已經有約240隻法院犬。帝京大學的講師，同時也是法院犬訓練組織的研究員山本真理子表示，研究證實受虐兒童對於陌生人極度不信賴，自然不願意輕易開口，但訓練有素的犬隻可以安撫他們的心情，讓他們願意開口闡述真相。

例如在日本，有一名受暴的少女最初拒絕出庭作證，甚至有精神疾病的病史，若貿然出庭只會刺激她的創傷，但在法院犬的陪伴下，才鼓起勇氣走進法庭與施暴者對峙，法庭人員也對於法院犬的功用稱讚不已。一隻訓練有素的法院犬，是絕對不會在法庭上吵鬧，只是靜靜陪伴受害者。

然而，全日本的法院犬目前僅剩4隻，訓練組織也強調，由於受虐兒案件日漸增加，需要更多法院犬，可是訓練一隻法院犬至少要耗費2萬4000美金，對訓練組織來講是沈重的經濟壓力，因此發起民間眾籌，希望讓法院犬的存在不要在日本消失。

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