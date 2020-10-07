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「諾貝爾文學獎效應」是否作品銷量大增保證 取決四大因素

香港01 / 房伊媚／報導
諾貝爾文學獎獎章。 美聯社
諾貝爾文學獎獎章。 美聯社

2020年的諾貝爾文學獎即將在10月8日頒發，此獎向來受盡全球媒體關注，是一項極具影響力的殊榮，但原來得獎者的書籍能否透過「諾貝爾文學獎效應」而銷量大增，還要受其他因素影響，最好得主本身已有知名度、該書已有翻譯版等，作品是小說也會較為有利銷量。

因素一：得主知名度

法國出版社Actes Sud的編輯瓦亨多夫（Martina Wachendorff）2007年接受路透社訪問時指，重要的是得獎者在他們所屬國家本身要具有一定知名度，他們獲獎後產生的「新浪潮」會為書本銷量帶來效果，例如2002年得獎的匈牙利作家凱爾泰斯（Imre Kertesz）在得獎前，其作品的銷量已有約1.2萬本；在獲獎後的不久時間內，其作品《非關命運》（Etre Sans Destin）就已經再大賣5萬本，其他作品也售出約3萬本。

若得獎者本身欠知名度會較吃虧，但也有靠得獎而取得理想成績的例子，瑞士出版社Unionsverlag的出版主管萊廷斯（Lucien Leitess）2019年向德國之聲表示，埃及作家馬赫福茲（Naguib Mahfouz）本來知名度不高，其作品3年內只售出300本，他在1988年獲諾貝爾文學獎後，出版社在極短時間內就售出3萬本他的作品，成績不錯。

因素二：出版語言　最好已有翻譯版

路透社2007年的報道指，出版社編輯稱如果得獎者的作品本身用英文來寫作，或已被翻譯成英文，諾貝爾獎帶來的刺激銷量效果會更明顯。

英國出版社Serpent's Tail的員工艾爾頓（Pete Ayrton）指，不用先經翻譯的作品可立即得到銷量增加的效果。他稱知名度低的作者，其作品若有英文版就會有令人驚奇的效果；若要等到翻譯版出版，時間拖得長，得獎帶來的效應或已經消失。

諾貝爾文學獎2018年得主波蘭作家奧爾嘉．朵卡萩（左），2019年得主奧地利作家彼得．漢德克（右）。圖／取自諾貝爾獎官網
諾貝爾文學獎2018年得主波蘭作家奧爾嘉．朵卡萩（左），2019年得主奧地利作家彼得．漢德克（右）。圖／取自諾貝爾獎官網

因素三：輿論反應

媒體如何報道得獎者也會影響作品銷量，2012年中國作家莫言獲得諾貝爾文學獎後，在國際上的知名度大增，但也引來批評指他對爭取中國國內言論自由的態度不夠堅定等。

出版商主管萊廷斯就表示，該出版社Unionsverlag之後售出約8萬本莫言的作品，他認為此銷量在諾貝爾獎得獎者作品之中算是相對低。

因素四：作品類型　詩人吃虧？

大眾對不同文學作品類型的喜愛程度不一，也會造成銷量差異，小說可能較有著數。德國出版社Hanser-Verlag發言人阿爾丁格（Jasmin Aldinger）2019年就提到，瑞典詩人特蘭斯特勒默（Tomas Transtromer）2011年得到諾貝爾獎，但作品銷量不是特別多。詩人與小說家得獎帶來的效果有分別。

得獎帶來的效果不持久

諾貝爾文學獎可以讓得主短時間內在全球媒體曝光，自然是極佳宣傳，書店也會紛紛把得主作品放在當眼位置，但效應也難持續很久時間，德國出版社Fischer Verlag編輯主管巴爾梅斯（Hans Jurgen Balmes）2019年表示，得獎帶來的銷量效果或不持久。例如加拿大作家芒羅（Alice Munro）2013年得到諾貝爾獎，其作品銷量大增，但在兩至三年後回落。

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文章授權轉載自《香港01》

諾貝爾獎 詩人

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