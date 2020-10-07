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女眼皮內埋28年隱形眼鏡 媽媽驚覺揭14歲真相

聯合新聞網 / 綜合報導
現年42歲的婦女，因眼皮漲痛下垂，疑似硬塊卡在眼皮內，在歷經長達半年的難忍狀況就醫，意外發現驚人事實。圖擷自美國國家醫學圖書館衛生研究院
現年42歲的婦女，因眼皮漲痛下垂，疑似硬塊卡在眼皮內，在歷經長達半年的難忍狀況就醫，意外發現驚人事實。圖擷自美國國家醫學圖書館衛生研究院

一名現年42歲的婦女，近日因眼皮漲痛並下垂，疑似有明顯硬塊卡在眼皮內，在歷經長達半年的難忍狀況就醫，手術後才驚覺原來28年前遺失的隱形眼鏡「從未遺失」，一直留存在她的眼皮底下。

根據一名家醫科醫師在DCARD的分享表示，該名4旬婦女因覺不適就醫，在核磁共振（MRI）檢查後竟發現，左眼有一塊大小很完整，約8mm X 6mm的橢圓顯影，在囊腫中含有蛋白質。醫師決定手術後切開囊腫，才確認是片完整的硬式高透氧隱形眼鏡！

婦女不適就醫，在核磁共振後發現，左眼有塊大小完整，約8mm X 6mm的橢圓顯影，在囊腫中含有蛋白質。圖擷自美國國家醫學圖書館衛生研究院
婦女不適就醫，在核磁共振後發現，左眼有塊大小完整，約8mm X 6mm的橢圓顯影，在囊腫中含有蛋白質。圖擷自美國國家醫學圖書館衛生研究院

在婦人苦思，這片隱形眼鏡到底是何時跑進去的，婦人的媽媽才憶起女兒14歲時曾參加的那場羽球比賽，因為被拍子意外打到臉，當時左眼配戴的硬式隱形眼鏡就此消失，母親推斷應該就是在28年前的這場意外導致的。

婦人在手術後，醫師診斷為「創傷後硬性透氣性隱形眼鏡遷移」，並對婦人的隱形眼鏡竟能在無狀況發生的情況下，與她共存28年感到驚奇，該構造完整的隱形眼鏡，在取出的過程才破損。原PO家醫科醫師提醒隱形眼鏡的配戴者，若取出隱形眼鏡時，隱形眼鏡突然失蹤，一定要再三確認到底掉去哪了，以防發生類似案例，可能讓眼睛和視力受損都不知。

該構造完整的隱形眼鏡，在取出的過程才破損。圖擷自美國國家醫學圖書館衛生研究院
該構造完整的隱形眼鏡，在取出的過程才破損。圖擷自美國國家醫學圖書館衛生研究院

網友在DCAR分享文下方紛紛留言，不少人也有過類似情形，有人曾經在排球比賽時以為隱形眼鏡掉了，再換上一副新的，「結果越打眼睛越痛，拔下後來戴上的那個，依舊很痛，眼睛翻來翻去，結果在上眼皮底下瞄到隱形眼鏡，弄了超久才終於把他拿下來」。網友也對母親像神探一般的回憶，讓人也佩服「真不愧是媽媽！」

隱形眼鏡

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