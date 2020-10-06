風扇開足幾日過熱起火 大馬旅館房間燒毀3人送院

近日天氣轉涼，相信很多家庭都關掉冷氣轉開風扇，不過亦要小心潛在危險，因風扇長期啟動有機會觸發火警！馬來西亞1間廉價旅館的員工早前打掃房間後忘記關上風扇，因房間一直無人入住，扇長開數天後疑過熱起火，令住在附近房間的住客吸入濃煙而需送院治理。

馬來西亞檳城中央醫院附近的1間廉價旅館，於上周二（9月29日）早上約7時發生火警，經調查後相信是房內風扇起火。事緣旅館員工早前清理房間後忘記關上風扇，結果風扇在無人理會下一直長開，數天後因過熱而起火。

消防員接報後快速到場撲火，成功阻止火勢蔓延到其他房間，但期間濃煙攻入其他房間，令一對夫婦及男嬰吸入過量濃煙而不適，需要送院治理。從照片可見，起火房間的牆壁都布滿熏黑痕跡，傢具更被燒至只剩金屬支架，整間房付諸一炬。

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文章授權轉載自《香港01》