巴西超市貨架骨牌式倒塌 21歲女店員慘遭壓死

巴西東北部馬蘭勞州（Maranhao）首府聖路易斯（São Luis）一間超級市場上周五（10月2日）晚發生恐怖意外，一個巨型貨架突然倒塌觸發骨牌效應，多個貨架接連傾倒，造成1人死亡及8人受傷，死者是入職僅3個月的21歲女店員羅德里格斯（Elane de Oliveira Rodrigues）。

事發於「Mateus Atacarejo Mix」超市，當時正值繁忙時間，店內有大批顧客。閉路電視拍到超市右方一個貨架突然倒下引發骨牌效應，其他貨架連環倒塌，一眾店員及顧客慌忙爭相走避。

當局其後派出270名消防員到場救援，經過逾11個小時搜救，成功找出8名傷者，其中6人需要送院治療；羅德里格斯被救出時已證實死亡，初步判斷事發時她正在把貨品上架，躲避不及而慘遭墜落的貨品活活壓死。

羅德里格斯的表弟阿利松（Ruan Alysson）透露，羅德里格斯3個月前到超市上班，對於這份新工作她感到相當滿意，而她生前用手機拍下的最後一張照片，也是其穿上超市員工制服的自拍照。

超市管理層事後發表聲明稱對事件感到非常遺憾，現時仍未清楚事發原因，惟懷疑可能是操作起重機不慎以致撞倒貨架從而造成慘劇。

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文章授權轉載自《香港01》