快訊

若中共武力犯台 龐培歐：美將採一切行動緩解區域緊張

本月第4次！運八反潛機擾我西南空域 國防部今再公布一架

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴西超市貨架骨牌式倒塌 21歲女店員慘遭壓死

香港01 / 記者李福源／報導
多個巨型貨架倒塌。圖／擷取自臉書
多個巨型貨架倒塌。圖／擷取自臉書

巴西東北部馬蘭勞州（Maranhao）首府聖路易斯（São Luis）一間超級市場上周五（10月2日）晚發生恐怖意外，一個巨型貨架突然倒塌觸發骨牌效應，多個貨架接連傾倒，造成1人死亡及8人受傷，死者是入職僅3個月的21歲女店員羅德里格斯（Elane de Oliveira Rodrigues）。

事發於「Mateus Atacarejo Mix」超市，當時正值繁忙時間，店內有大批顧客。閉路電視拍到超市右方一個貨架突然倒下引發骨牌效應，其他貨架連環倒塌，一眾店員及顧客慌忙爭相走避。

當局其後派出270名消防員到場救援，經過逾11個小時搜救，成功找出8名傷者，其中6人需要送院治療；羅德里格斯被救出時已證實死亡，初步判斷事發時她正在把貨品上架，躲避不及而慘遭墜落的貨品活活壓死。

羅德里格斯的表弟阿利松（Ruan Alysson）透露，羅德里格斯3個月前到超市上班，對於這份新工作她感到相當滿意，而她生前用手機拍下的最後一張照片，也是其穿上超市員工制服的自拍照。

超市管理層事後發表聲明稱對事件感到非常遺憾，現時仍未清楚事發原因，惟懷疑可能是操作起重機不慎以致撞倒貨架從而造成慘劇。

延伸閱讀：

【驚險30秒】輕輕一碰貨架骨牌式倒塌　半分鐘倉庫全毀影片瘋傳

George Floyd被殺｜貨架被搶掠一空　名鞋店回應是人性或偽善？

文章授權轉載自《香港01》

巴西

延伸閱讀

巴西人基因組來源研究 披露歐洲白人歷史暴行

新興國救市 通膨問題難解

聯大峰會發言 巴西總統將環境犯罪歸咎NGO

《微軟模擬飛行》再現BUG 巴西出現巨大天坑，底部彷彿異次元

相關新聞

巴西超市貨架骨牌式倒塌 21歲女店員慘遭壓死

巴西東北部馬蘭勞州（Maranhao）首府聖路易斯（São Luis）一間超級市場上周五（10月2日）晚發生恐怖意外，一個巨型貨架突然倒塌觸發骨牌效應，多個貨架接連傾倒，造成1人死亡及8人受傷，死者是入職僅3個月的21歲女店員羅德里格斯（Elane de Oliveira Rodrigues）。

風扇開足幾日過熱起火 大馬旅館房間燒毀3人送院

近日天氣轉涼，相信很多家庭都關掉冷氣轉開風扇，不過亦要小心潛在危險，因風扇長期啟動有機會觸發火警！馬來西亞1間廉價旅館的員工早前打掃房間後忘記關上風扇，因房間一直無人入住，扇長開數天後疑過熱起火，令住在附近房間的住客吸入濃煙而需送院治理。

走過半世紀 曼谷最老獨立戲院謝幕

今年初新冠肺炎疫情爆發後，各國都實施了暫時關閉休閒娛樂場所等的緊急「隔離」措施，以避免群聚感染、減少病毒傳播的可能，許多產業因此受到波及，電影業也是。根據今年四月的媒體報導

刀叉湯匙NO！印度人為何鍾愛用「手」吃飯?

一般提到用手吃飯，第一個出現在你腦海中的想法會是什麼？

為養寵物鵝與女友分手 他幫兩隻鵝包尿布帶上酒吧逛大街

英國媒體《地鐵報》（Metro）日前報導，當地一名34歲男子柯比（Sven Kirby），養了兩隻寵物鵝，平時會帶他們在住家附近閒晃，最近甚至幫他們穿上尿布，帶他們一起去酒吧。

「塔斯馬尼亞惡魔」重返：絕跡3,000年...澳洲大陸的袋獾復育計劃

「塔斯馬尼亞惡魔，3,000年後又踏上了澳洲大陸...」俗稱「塔斯馬尼亞惡魔」的袋獾，是澳洲極具象徵性的瀕危動物。早在數千年前於澳洲大陸本土消失殆盡的袋獾，當前全世界僅在澳洲島州的塔斯馬尼亞，可以找到野生袋獾的蹤跡。但在本周，澳洲保育團體公布了一項最新的復育行動，表示已將26隻塔斯馬尼亞惡魔送至澳洲大陸一處動物庇護所，將展開階段式的繁殖、復育、野放評估與試驗。然而在澳洲大陸消失千年的袋獾，如今嘗試再引入，對於地方生態系統有何影響？利大於弊嗎？卻又是另一個思考問題。

小王被抓包半裸穿內褲垂降奔逃 「半途」慘遭鄰居狂扁

意外的是，在小王從4樓陽台垂降的瞬間，似乎驚動了樓上樓下的鄰居，樓下的男子驚見小王正「經過」他家，連忙拿起掃帚猛打小王，讓他一時間失去重心，在空中繞著床單打轉

嬰兒用品都要重買了！四個醫生產檢都說是兒子 母最後生下女兒

英國媒體《地鐵報》（Metro）日前報導，當地一名17歲的媽媽娜許（Summer Nash）產前從四位不同的醫生口中得知，肚子裡的寶寶是男孩，最後竟發現自己生的是女兒。

無悖論時空旅行：你真的可改變過去 但事件結果永遠不會變

有關時空旅行一個最大的悖論是，假如你回到過去改變了已發生的事實、導致接下來發展軌跡和原本歷史不太一樣，該如何確保如今的你還能存在？穿梭在時空之中會給宇宙基本規則帶來很多問題，究竟時空旅行是否可能實現這問題一直在困擾著科學家。不過現在，一位物理學家似乎想出了「無悖論」時空旅行的數學解釋。

「相信會再回來」空姐最後一趟航班 機上廣播淚崩告別

上個月底，美國航空公司（American Airlines）29歲空服員蘿絲（Breaunna Ross）跟當地近32,000名航空工作者一樣，面臨裁員命運。蘿絲在最後一趟值勤航班上，哽咽向同事及旅客廣播道別：「我一直相信事出必有因，未來會更好。」

黑暗巨塔：德意志銀行如何逃過戰後「納粹清算」？

一九三三年希特勒掌權後，德意志銀行轉型為納粹黨軍事機器的融資來源。幾十年後，該行聘用的歷史學家把該行的行動，解釋為在法西斯政權下經營無法避免的必然結果。他們會精確的指出，德國大部分大企業都協助納粹黨，德意志銀行的經營階層會和該行所併購本地銀行的犯罪行為，保持距離...

豪華郵輪的解體新生：報廢變現與海上漫遊的產業曙光？

「豪華郵輪，將置之死地而後生...」全球因染疫新型冠狀病毒死亡人數已突破100萬，瘟疫蔓延難斷，非日常的防疫狀態也似乎成為了漫長的「日常」。過往備受歡迎的郵輪旅遊，也因為接連爆發海上疫情，全球豪華郵輪業走入停航停業的寒冬。但當產業幾乎全面性崩潰的同時，郵輪報廢業卻正迎來難得的春天，忙著解體閒置大船、報廢變現，化危機為轉機。而那些曾經傲遊海上的豪華郵輪，也正規畫以「沒有目的地的航行」為號召噱頭，盼望能絕境重生。

熱門新聞

驚！台大醫師李秉穎：川普就是一個新冠肺炎重症患者

川普長子也看不下去：父親太瘋狂了

刻意展現主場優勢 川普返回白宮摘口罩敬禮

白宮發言人也確診新冠肺炎 撇事先不知川普幕僚染疫

「相信會再回來」空姐最後一趟航班 機上廣播淚崩告別

CNN痛批川普「瘋子」 汙染白宮空氣會害死很多人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。