為養寵物鵝與女友分手 他幫兩隻鵝包尿布帶上酒吧逛大街

英國媒體《地鐵報》（Metro）日前報導，當地一名34歲男子柯比（Sven Kirby），養了兩隻寵物鵝，平時會帶他們在住家附近閒晃，最近甚至幫他們穿上尿布，帶他們一起去酒吧。

柯比六月花了80英鎊（約合新台幣3000元）買了這對當時才出生五天的鵝。他說自己一直很想養寵物鵝：「我考慮過養狗，但因為我有全職工作，沒法花太多時間陪伴狗，對狗不好，反觀鵝就不需要這麼多關注。」當柯比在家時，他讓鵝自由在房裡走動，當他外出時，鵝就被放到他花園的圍欄裡。

柯比表示，幾年前他去約克（York）拜訪前女友時，看到河邊幾隻走路搖擺的鵝，萌生了想養鵝的念頭。無奈前女友不認同他的看法，導致兩人分手。

在居家隔離期間，柯比搜尋離家最近的鵝繁殖場，買下這兩隻公鵝，並命名為諾伯特（Norbert）跟嗶嗶（Beep Beep）。兩隻鵝是大型的圖盧茲品種（Toulouse geese），通常會被繁殖做成鵝肝，個性溫順，壽命可長達40年。但是，鵝無法透過訓練學會在固定地點上廁所，所以兩隻鵝待在室內時，柯比會為他們穿上從美國購入的特製鵝尿布。

柯比每周五傍晚跟周末都會帶寵物鵝外出散步，最近還會一起上酒吧。柯比說，因為兩隻鵝出生沒多久就跟著他，他們把柯比當爸爸，如影隨形跟著他，甚至「他們連游泳都不感興趣，除非我跟著下水。」柯比表示不確定自己冬天能長時間游泳，但會「盡力而為。」