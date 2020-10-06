嬰兒用品都要重買了！四個醫生產檢都說是兒子 母最後生下女兒

英國媒體《地鐵報》（Metro）日前報導，當地一名17歲的媽媽娜許（Summer Nash）產前從四位不同的醫生口中得知，肚子裡的寶寶是男孩，最後竟發現自己生的是女兒。

娜許提到，先前懷胎12周和20週時，兩次超音波檢查都證實她懷男孩，後來又進行兩次掃描，醫生都判定為男孩。娜許說其中一次還是他們自費檢查：「因為是我們第一個小孩，希望計畫周全。」他們被告知是男孩時欣喜若狂，因為娜許的伴侶謝伊（Hayden Shea）想要一個兒子。他們為預期中的「兒子」挑選了雨果·詹姆斯（Hugo-James）這個名字，還添購男嬰專屬的嬰兒用品，並告知親友們他們即將有兒子了。

六月底，娜許在醫院經歷5個半小時產程後，被院方告知自己生了女兒，頓時無言以對：「我跟謝伊都不相信，我還請謝伊再去檢查。」結果確認是女兒無誤。娜許表示，他們對女兒的到來並不感到失望，但因為她始終認為自己生的是兒子，「最初幾天還是要適應她是女兒、以及自己為人母這兩件事。」

娜許的醫護人員無法解釋孩子多次性別誤判的原因，只表示這樣的情形相當罕見。娜許說現在跟謝伊回憶起幾個月前分娩的場景仍覺得好笑，也覺得有些許失落：「但世上無人能取代我的女兒，而且我當媽媽樂在其中。」