小王被抓包半裸穿內褲垂降奔逃 「半途」慘遭鄰居狂扁

「Momento Viral」推特網站於上(9)月30日上傳一段寫著「早安」，疑似是在俄羅斯莫斯科拍攝的抓姦影片，讓國外網友在推特瘋傳。畫面只見一名僅著白色內褲與黑色短襪的男子，因為偷吃有另一半的人妻，氣急之下為了保命學起蜘蛛人，將緊握的白色床單當作繩索，運用垂降的方式逃離人妻家中，讓人直捏一把冷汗。

畫面中，人妻急忙用白色床單捆成簡易繩索，幫助僅著內褲的小王逃跑，小王在翻過外牆後緊緊抓住床單，打算垂降到地面，以躲避人妻的老公。正當人妻將小王的其他衣褲扔下樓時，氣到抓狂的丈夫追上，在4樓陽台上將妻子拉回猛打，並用力拉扯床單繩索企圖阻撓小王逃跑，一度還打算跟著翻牆爬下樓。

意外的是，在小王從4樓陽台垂降的瞬間，似乎驚動了樓上樓下的鄰居，樓下的男子驚見小王正「經過」他家，連忙拿起掃帚猛打小王，讓他一時間失去重心，在空中繞著床單打轉，情急之下努力穩住身體持續下降，此舉惹得在1樓圍觀的民眾爆笑聲不斷。

網友紛紛在影片下方留言：「對那名男子來說，似乎不是個美好的早晨。」、「太棒了！鄰居也挺人妻的老公，主持正義」，還有人懷疑為何床單被綁得如此完美？是不是早就想好會有這一天了。