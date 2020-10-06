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「相信會再回來」空姐最後一趟航班 機上廣播淚崩告別

聯合新聞網 / 綜合報導
美國航空公司空服員在最後一趟值勤航班上，哽咽向同事及旅客廣播道別。圖／取自CNN
美國航空公司空服員在最後一趟值勤航班上，哽咽向同事及旅客廣播道別。圖／取自CNN

上個月底，美國航空公司（American Airlines）29歲空服員蘿絲（Breaunna Ross）跟當地近32,000名航空工作者一樣，面臨裁員命運。蘿絲在最後一趟值勤航班上，哽咽向同事及旅客廣播道別：「我一直相信事出必有因，未來會更好。」

這批被解僱的航空工作者，只拿到遣散費，不再有健康保險或免費航班等福利。在美國航空工作2年半的蘿絲說，這是她熱愛的工作，因此去了從沒想過的地方、結識各路人馬。原以為自己在最後一趟航班能穩住情緒，沒想到還是把持不住，淚崩向機上人告別：「我們是有血有肉的人。雖然我沒有小孩也還沒結婚，但很多同事得養家活口。不過，我們是堅強的團隊，會度過這一切的。」

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國航空業未能獲得更多聯邦就業補助，造成這波裁員潮。今年上半年，美國兩家航空巨頭：美國航空公司虧損了50億美元（約合新台幣1438億元），而美國聯合航空United Airlines虧損了33億美元（約合新台幣949億元）。

蘿絲表示，她在最後的旅程畫下完美句點。很多人下機時特別跑來謝謝她，有位旅客甚至手寫紙條說他們以蘿絲的名義，捐錢給基金會。

蘿絲計畫，當航空業回歸正軌，自己還要重返空服員崗位，她現在要保持樂觀並支持她同事。她希望每個人在疫情期間都能展現同理心：「全世界此刻都在受苦，不只是航空業，我感同身受。」

美國航空 空服員 疫情

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