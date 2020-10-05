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哥倫比亞女海上漂流8小時獲救 被揭曾遭虐待、失蹤2年身世坎坷

香港01 / 許懿安 伍凱婷
哥倫比亞一名女子蓋坦（Angelica Gaitan）9月26日在距離哥倫比亞港外海漂流8小時後被發現。 圖／截自香港01
哥倫比亞一名女子蓋坦（Angelica Gaitan）9月26日在距離哥倫比亞港外海漂流8小時後被發現。 圖／截自香港01

哥倫比亞一名女子蓋坦（Angelica Gaitan）9月26日在距離哥倫比亞港外海漂流8小時後被發現。她被漁民拖上船之前，曾感到一條鯊魚鰭不停在其身邊拂過，非常接近她。獲救後說：「我重生了，上帝不想我死。」

現年46歲的蓋坦哥倫比亞港（Puerto Colombia）蹈海，但她在海上漂流8小時、近2公里後，26日早上6時被救起。

漁民將整個救人過程拍下。其中一人稱最初以為自己看到的是浮木，後來發現在海中載浮載沉的是一個人。蓋坦伸手呼救，他們馬上救援。他們將蓋坦拖上船後讓她飲水，她即時哭出來。

蓋坦曾身處的加勒比海水域有危險的鯊魚出沒，包括虎鯊及公牛鯊等。她能在這裏漂浮這麼久仍保住性命，可說是一個奇蹟。

蓋坦獲救後說：「現在我非常感恩，因為上帝讓我有另一次往前走的機會。」

她的女兒正在籌款，希望將媽媽接回首都波哥大（Bogota），繼續照顧她。

哥倫比亞一些媒體相繼報道蓋坦的經歷。RCN Radio在26日訪問她時，她說有20年處於一段有毒的關係中。她首次懷孕時前夫毆打她。她第二次懷孕時，前夫繼續虐待她，但蓋坦因女兒年幼而不能離開他。前夫2018年打傷蓋坦的臉，又嘗試殺她，她決定出走。

她自稱曾在巴蘭基亞（Barranquilla）露宿6個月，之後尋求他人協助，獲安排入住庇護所。她後來因故被逼離開，導致她嚴重抑鬱。她稱不想活下去了。

一名女子借錢給蓋坦買車票，後者便直接乘車來到海邊，準備來一個了結。

蓋坦在墮海前的生活，家人又有另一個說法。她的女兒亞歷杭德拉（Alejandra Castiblanco）說，過去2年都不知媽媽在哪。亞歷杭德拉指母親多年來心臟健康有問題，在一次心臟病發後，她的精神健康也變差了。

La Libertad在27日報道蓋坦的的家人說，最後一次與她聯繫，是2018年她稱往厄瓜多爾與兄弟一起生活。

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文章授權轉載自《香港01》

哥倫比亞 海上漂流

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