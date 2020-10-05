利用VR做職業訓練 日書店協助身障者

身障者穿戴上VR裝置，隨著畫面上的指令，熟悉書店的倉儲位置以及和學習顧客應對的方式。雖然2020年東京殘障奧運會因疫情延期，但因著殘奧會，日本社會也開始關注起身障人士就業適應的議題，而日本多家書店就展現了如何協助身障人士就業的良好示範，以及利用VR虛擬實境裝置，訓練身障者熟悉書店環境和顧客互動等等。

《[ShankeiBiz[(https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/201003/ecd2010030830001-n1.htm)》報導，日本一家科技開發商Jolly Good專門為在書店就業的身障人士，設計了VR產品，模擬書店環境，以及模擬顧客可能會碰到的困難，讓身障人士可以隨著螢幕指示，知道該如何處理，即使進入正式職場也會很快上手。

《Yahoo》報導，在東京的一家二手書店「古書マージナル」，同時擁有實體店面和網路銷售通路，而這家書店正是為了雇用身障人士而營業，其發起人裕仁直人在社福界擁有多年工作經驗，也時常透過各種媒體和報導分享與身障者一同工作的經驗。

他提及的其中一個概念就是「適性調配」，因為每位身障人士狀況不同，能適應的工作類型自然不同。以書店為例，東京大學的教授武雄武男表示，這並不表示身障人士只能從事簡單的分裝、搬運等工作，而是先以各自的特點分配工作，從簡單到難，以穩定為目標，甚至久而久之可以進階到更困難的帳目處理等，打破傳統上身障人士只能打短工的偏見。

不只是電商，身障人士同樣也能活躍於實體店面。以東京的連鎖書店Scrum為例，因為書籍、DVD的產品不像化妝品，需要銷售人員不斷推銷和說明產品，對於身障人士來說是較為舒適的工作環境，且員工也會安排健康人士一同相處，讓雙方彼此了解後，創造更和諧的工作環境。

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