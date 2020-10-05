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15歲女遭叔叔們合夥綁架 2周後驚現被棄屍玉米田任遭野獸噬食

聯合新聞網 / 綜合報導
印度北方邦有一名15歲少女在兩週前被申報失蹤，直至3日才被發現遺體已慘遭分屍並棄置在玉米田。 示意圖／ingimage
印度北方邦有一名15歲少女在兩週前被申報失蹤，直至3日才被發現遺體已慘遭分屍並棄置在玉米田。 示意圖／ingimage

印度北方邦有一名15歲少女在兩週前被申報失蹤，直至3日才被發現遺體已慘遭分屍並棄置在玉米田。經警方的初步搜查，少女疑似是被兩名叔叔綁架後並慘忍殺害，隨後將遺體棄屍田中後遭野獸分食，目前警方已拘捕少女的兩名叔叔。

據「TheHindu」報導，事發於印度拉馬拜那加爾縣（Kanpur Dehat）的加索里亞（Gaholi），該名15歲少女於上月26日被報案失蹤。直到本月3日，坎普爾·德哈特（Kanpur Dehat）警方才表示，該女孩的兩個叔叔因謀殺而被捕，並補充道，「是因家庭糾紛，她才會在玉米田被殺害，屍體被遺棄」。

當地警察局局長庫馬爾（Keshav Kumar Choudhary）對此案件也說明，該少女並無遭到性侵的跡象，疑似因家族財產糾紛而被兩名叔叔綁架，兇嫌分別是65歲的布里伊·拉爾（Brij Lal）及60歲的吉亞·拉爾（Jiya Lal）。至今，二人已坦承涉嫌此案，少女遺體也被送往驗屍。

印度 綁架 棄屍

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