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東京推虛擬旅遊 千元享觀光樂趣

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
日本東京都政府為了讓民眾在疫情期間也能享受旅遊的樂趣，推出虛擬旅遊。圖為東京知名觀光景點淺草寺。（photo by pixabay）
日本東京都政府為了讓民眾在疫情期間也能享受旅遊的樂趣，推出虛擬旅遊。圖為東京知名觀光景點淺草寺。（photo by pixabay）

為解決疫情間無法盡情旅遊的難處，日本東京推出「虛擬旅遊」。東京都政府為了讓民眾在疫情期間也能享受旅遊的樂趣，預計推出19次「虛擬旅遊」服務，讓民眾以視訊會議的方式遊覽東京各處的景點，5日起已開放民眾網路報名。

根據《日本時報》報導，為解決疫情中民眾無法盡情旅遊的難處，日本東京都政府從本月起至明年2月，預計推出19次「虛擬旅遊」服務，讓民眾以視訊會議的方式遊覽東京各處的景點，也包括東京都管轄的島嶼，如伊豆群島內的三宅島，5日起已開放民眾網路報名。

想體驗虛擬旅遊的民眾只需繳交1000日圓的特產費用即可參加，每次成團上限20人，但就算只有1人報名，該次虛擬旅遊也不會取消。另外，民眾在虛擬旅遊「成團」前，會收到當地的特產，令參與虛擬旅遊的民眾更能感覺身歷其境。

除了東京都政府，夏普公司也推出虛擬旅遊，根據日媒《ICT教育新聞》報導，夏普將從10月30日起至11月14日推出機器人手機RoBoHoN 帶領民眾進行虛擬旅遊活動，該活動是與東京、京都、新潟、青森等地及使用RoBoHoN的自治團體及企業合作，製作RoBoHoN在各地的觀光導覽，並發布在YouTube上，供民眾線上觀看。

另外，若民眾實際前往虛擬旅遊的目的，還可獲得住宿費折扣及特別的小禮物。

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