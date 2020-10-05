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英國小王子公主提問 路易首度曝「奶娃音」超萌！
英國肯辛頓宮13日發布喬治王子、夏綠蒂公主及路易小王子向英國生物學家、英國廣播公司（BBC）自然生態節目主持人和製作人大衛艾登堡爵士（Sir David Attenborough）提問的影片。這是外界首次聽到路易「開金口」，超萌奶娃音讓網民大讚「可愛極了」。
香港01報導，根據王室發布的影片，喬治王子是片中首位發問的人，提問大衛艾登堡「下一種會絕種的動物是什麼」，大衛艾登堡答說，當然不想再有動物絕種，而人們是可以努力令瀕臨絕種的動物數目回升。
第二位提問的是第二位提名的是夏綠蒂公主，她雖靦腆但不失大方，問大衛艾登堡是否喜歡蜘蛛。有不少網友表示，夏綠蒂跟英女王愈來愈相像。
最後是轉眼間已長大不少的路易王子。他問大衛艾登堡最喜歡哪種動物，他回答說是猴子，但他最後提醒說，牠不適合被人養在家中。
肯辛頓宮在Instagram發布的影片，不到24小時就有超過550萬觀看次。
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