長太Man被疑性別！安檢人員問「床事和誰一起」 女運動員氣炸

俄羅斯一名女性舉重運動員安娜（Anna Turaeva）在國際上參賽獲獎無數，更6度獲得世界冠軍。但這名「國家之光」近日抵達機場時卻受到嚴重的歧視，由於安娜長相陽剛、身材魁梧，機場工作人員懷疑她的性別並攔住詢問，還當庭廣眾問她「發生性行為時是和男性還是女性？」，讓安娜覺得被羞辱，在Instagram寫下遭遇，事件曝光後，工作人員遭網友一陣撻伐。

根據外媒報導，安娜在Instagram表示，前幾天她準備從聖彼得堡（St Petersburg）搭乘飛機回家鄉，機場人員突然向前查看她的護照，雖然上面性別攔位寫著「女性」，但由於自己的外表較為陽剛，身材也比較魁梧，因此工作人員懷疑她的性別與記載「不符」，因此攔下她，詢問幾個有關性傾向的問題。

但這一問卻觸動安娜的敏感神經，工作人員開始盤問有關性別的問題，甚至詢問她「發生性行為時是和男性還是女性？」安娜絕望地表示「我覺得好丟臉！我在那麼多人面前，像孩子一樣被人質問，機場人員對我的床事相當感興趣，但我很冷靜，只想快點解決問題，後面整個對伍都因為我無法前進，我努力回答問題，證明我是一位女性」。

最後安娜成功登機，但這件事卻造成她心理不可抹滅的傷害，安娜透露，為了舉重比賽，自己從2007年就開始束胸，也剃光頭髮，一年前更決定動乳房切除手術，以排除比賽中任何的阻礙。但安娜表示原本這件事不打算公開，如今她的性別卻遭到質疑，因此是時候該公布了，「為了國家比賽，我不應該遭受這種待遇」。

事件曝光後，網友紛紛留言撻伐工作人員，「雖然能理解機場人員是為了工作，可是詢問的方式真的很不妥」、「支持妳提告」。機場則向安娜道歉，「造成妳不舒服的感受，我們深感抱歉，這種服務的確令人無法接受，我們一定會調查當天的相關人員，好好搞清楚到底發生什麼事」。