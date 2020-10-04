聽新聞
test
0:00 / 0:00

長太Man被疑性別！安檢人員問「床事和誰一起」 女運動員氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯女性舉重運動員安娜被機場人員懷疑性別，甚至詢問她的床事。圖翻攝自IG「turaevaanna_」
俄羅斯女性舉重運動員安娜被機場人員懷疑性別，甚至詢問她的床事。圖翻攝自IG「turaevaanna_」

俄羅斯一名女性舉重運動員安娜（Anna Turaeva）在國際上參賽獲獎無數，更6度獲得世界冠軍。但這名「國家之光」近日抵達機場時卻受到嚴重的歧視，由於安娜長相陽剛、身材魁梧，機場工作人員懷疑她的性別並攔住詢問，還當庭廣眾問她「發生性行為時是和男性還是女性？」，讓安娜覺得被羞辱，在Instagram寫下遭遇，事件曝光後，工作人員遭網友一陣撻伐。

根據外媒報導，安娜在Instagram表示，前幾天她準備從聖彼得堡（St Petersburg）搭乘飛機回家鄉，機場人員突然向前查看她的護照，雖然上面性別攔位寫著「女性」，但由於自己的外表較為陽剛，身材也比較魁梧，因此工作人員懷疑她的性別與記載「不符」，因此攔下她，詢問幾個有關性傾向的問題。

但這一問卻觸動安娜的敏感神經，工作人員開始盤問有關性別的問題，甚至詢問她「發生性行為時是和男性還是女性？」安娜絕望地表示「我覺得好丟臉！我在那麼多人面前，像孩子一樣被人質問，機場人員對我的床事相當感興趣，但我很冷靜，只想快點解決問題，後面整個對伍都因為我無法前進，我努力回答問題，證明我是一位女性」。

最後安娜成功登機，但這件事卻造成她心理不可抹滅的傷害，安娜透露，為了舉重比賽，自己從2007年就開始束胸，也剃光頭髮，一年前更決定動乳房切除手術，以排除比賽中任何的阻礙。但安娜表示原本這件事不打算公開，如今她的性別卻遭到質疑，因此是時候該公布了，「為了國家比賽，我不應該遭受這種待遇」。

事件曝光後，網友紛紛留言撻伐工作人員，「雖然能理解機場人員是為了工作，可是詢問的方式真的很不妥」、「支持妳提告」。機場則向安娜道歉，「造成妳不舒服的感受，我們深感抱歉，這種服務的確令人無法接受，我們一定會調查當天的相關人員，好好搞清楚到底發生什麼事」。

機場 俄羅斯

延伸閱讀

生前形象豔麗火辣 俄國性愛專家離奇身亡

相關新聞

長太Man被疑性別！安檢人員問「床事和誰一起」 女運動員氣炸

俄羅斯一名女性舉重運動員安娜（Anna Turaeva）在國際上參賽獲獎無數，更6度獲得世界冠軍。但這名「國家之光」近日抵達機場時卻受到嚴重的歧視，由於安娜長相陽剛、身材魁梧...

食欲之秋！北海道漁村送每戶一尾秋鮭加菜

北海道標津町盛產秋鮭，為感謝村民的支持，捕魚業者3日贈送全球2200戶每戶一尾新鮮秋鮭，肥美魚肉令人食指大動。

泰國蝦皮封鎖反政府店家惹民怨 遭網路圍剿後才解除

知名電商蝦皮購物，在泰國封鎖了一家與已解散反對黨有關聯的店家，引發網民對其親政府態度的批評。在遭網路圍剿後，蝦皮發言人表...

「半旅遊者」崛起！白天遊沙灘逛市場、晚上工作 歐洲新型工作簽證上路

英國媒體《衛報（Guardian）》報導，加勒比海島國巴貝多（Barbados）、愛沙尼亞（Estonia）等國家在觀光受疫情衝擊下，七月起鎖定全球工作者，推出「數位游牧簽證」（digital nomad visa），邀請工作者到異鄉常駐一年，成為邊工作邊玩樂的「半旅遊者」（half-tourist）。

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

川普上傳影片：我好多了 很快就會回來

確診逆襲？最新民調：川普「6大關鍵搖擺州」勝拜登

醫療團隊避重就輕 專家：川普病情恐比說出來的嚴重

拜登推文：再過一個月就可以稱拜登夫人第一夫人了

知情人士透露：川普狀況堪憂 未來48小時很關鍵

美聯社：川普前往軍醫院前 曾在白宫使用氧氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。