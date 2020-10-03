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聖保羅剛入春 高溫飆到37℃今年最高溫
位於南半球的巴西才剛進入春天，但最近幾天遭遇熱浪襲擊，聖保羅市2日最高溫達37.4℃，創下2020年最高溫、史上第2高溫紀錄。根據巴西國家氣象研究所，聖保羅市史上最高溫為2014年10月17日測得的攝氏37.8℃。
此外，巴西東南部和中西部也遭遇熱浪襲擊，庫亞巴1日達44℃，創下該市1910年以來最高溫、巴西史上第3高溫紀錄。
國家氣象研究所氣象學家指出，今年初春高溫的主要原因是大氣阻塞現象，因阿根廷中部和巴西最南端的南大河州部分地區大氣高層的強風，阻止南部的冷鋒抵達東南部和中西部，所以這兩個地區的春天愈來愈熱。不過，未來幾天風向轉變，衝破大氣阻塞現象後，將帶來雨水，降低氣溫。
聖保羅市氣候緊急情況中心（CGE）的氣象學家指出，自2000年以來，聖保羅市初春的氣溫愈來愈高，里約熱內盧也一樣，寒冷日數愈來愈少，熱浪愈來愈頻繁。
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