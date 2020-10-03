黏假睫毛膠水滴入雙眼慘失明 婦怒投訴美容師未將她送醫

巴西41歲婦人在美容院黏貼假睫毛，未料美容師卻誤將膠水滴入婦人眼睛，她頓時感到雙眼劇烈疼痛，但美容師只給她一杯水，沒有做任何表示。婦人自行去醫院就診才發現右眼已完全失明、左眼局部失明，而婦人的姐妹也向媒體投訴，指責美容師如果早點將人送醫，婦人的眼睛就不會嚴重受損。

根據「太陽報」報導，婦人在巴西朗多尼亞州韋柳港一家美容院美容，美容師誤將黏貼假睫毛的膠水滴入婦人眼睛，但她僅問婦人要不要水，沒有將她立刻送醫。婦人就醫發現自己失明後，憤而到警局報案，並向衛生局投訴。婦人的姐妹也向媒體投訴，她說「她（美容師）至少可以把她帶到急診室」、「醫生說，如果她馬上離開就醫，也許可以避免現在的嚴重傷勢」。

事實上，過去也有發生類似案件，10多歲少女自願擔任睫毛美容技師的模特，但美容師誤將睫毛黏在她的眼睛內，她覺得眼睛像被針劃傷一樣痛苦，立刻叫對方暫停，就醫檢查後發現眼睛近乎失明。