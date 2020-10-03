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妻子婚宴上和舊愛聊天 醋夫抓狂引爆全場槍戰釀4死

香港01 / 李納德
警方事後在現場搜證，發現多個彈匣及彈殼。（網上圖片）
警方事後在現場搜證，發現多個彈匣及彈殼。（網上圖片）

男人嫉妒起來真的非常可怕，就連電影都編不出這些情節。泰國日前發生一場婚禮槍戰，一對夫婦受邀出席婚禮時，妻子前男友疑出於嫉妒上前搭訕聊天，令她丈夫非常不滿爆發激烈衝突。丈夫隨後居然從腰間拔出手槍指嚇並帶走妻子，之後開槍打中一名賓客，演變成和另一個賓客駁火的情況，最終釀成包括該夫婦在內4人死亡，警方透露現場發現多個彈匣和彈殼，該名先拔槍的丈夫身中21槍死亡，但開槍順序、致命子彈由誰所發等仍然待查。

事件發生於泰國那空是貪瑪叻府（Nakhon Si Thammarat）一場逾百賓客出席的婚宴，31歲男子Aroon Phothavorn及24歲妻子Darawan Boonmeechai受邀出席，警方調查後初步相信，兩夫婦當晚在婚禮上碰到Boonmeechai的前男友，他上前找已成人妻的舊愛傾談，更疑因嫉妒與舊愛丈夫爭吵起來。

泰國傳媒找到其中一名目擊者，他指當時Phothavorn兩夫婦正準備跳舞，Boonmeechai的前男友突然走近打招呼傾談，這讓原本心情不好的Phothavorn非常憤怒，與妻子前男友口角甚至打起上來，被新郎新娘及其他賓客勸阻。其間Phothavorn竟然拔出一把插在腰間的手槍，作勢要向妻子前男友開槍，並拉妻子離開舞台，兩夫婦邊行邊吵走出婚禮帳篷外。

其中一名賓客Sathaphan Somwong是新娘同村朋友，遂跟隨兩人，希望阻止失控的Phothavorn做錯事，殊不知被Phothavorn發現並開槍射中胸口，即時倒在地上。目擊者續指，賓客聽到槍聲後大亂，Somwong的父親跑到槍擊地點，發現兒子倒臥血泊中，而搞出人命的Phothavorn居然還在和妻子吵架。Somwong的父親一氣下也拔出手槍朝殺子仇人開火。

泰國夫婦出席婚宴時遇到妻子的前男友，變成悲劇序幕。（網上圖片）
泰國夫婦出席婚宴時遇到妻子的前男友，變成悲劇序幕。（網上圖片）

結果演變成二人開槍駁火局面，亂槍掃射下二人倒斃，Boonmeechai和另一名賓客亦中槍身亡，警方接報到場時在一條馬路發現4人屍體，而最先胸部中槍的Sathaphan受重傷獲送院搶救，目前仍留院治療。

警方指槍戰中Phothavorn身中多槍，1發子彈射穿大腦、胸部中了9槍、右腿中了11槍，他的妻子右胸中槍，背部亦中2槍。事故現場發現多個彈匣和多發.38及.22口徑子彈彈殼，當地警察局長指這場槍擊案的具體成因仍然在查，包括要查清楚致命的子彈由誰射出及開槍順序等。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 婚禮 槍擊 警察

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