失業女超強白鞋彩繪！神還原食物包裝吸逾10萬讚
受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響下，很多日本年輕人都失去了工作機會，不過有一位日本女生就在「疫」境下練成新技能，將一對平平無凡的白布鞋變成一個個食物包裝，在社交網站上公開成品後吸引近11萬網民讚好！
近日，日本網民「美味しそうなスニーカーの人」（布鞋似乎很美味的人）在Twitter上傳了一張畫滿食物包裝的白布鞋，完美還原的程度讓一眾網友嘖嘖稱奇！原來，這個擁有超強手藝的，是一位居住在日本北陸地區的女生。她原本是從事活動餐飲服務，不過在新冠肺炎疫情下，幾乎所有展覽場地的活動都被逼取消，而她也由一夜之間變成無業遊民。
其實她早在10年前已經開始試過畫布鞋，在留家抗疫期間，她決定重新拾起畫筆，用手邊自己最喜歡的食物來練習！
由於版權問題，這些鞋子無法成為商品出售。不過因此受到大量網民喜愛的她，仍然非常謙虛：「無論是甚麼商品，一直以來深受大家喜愛的原因不是因為我的畫，只是本來的包裝設計和味道都非常棒！」
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文章授權轉載自《香港01》
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