28歲被誤認成小學生！童顏模特兒已是兩個孩子的媽

韓國綜藝節目《臉讚時代》出身的模特兒洪榮基，日前在Instagram上貼出近照，竟然被誤會是小學生？在照片中，她身穿鬆身運動服，背著小學生書包，並在caption寫著「經過的老人家以為我是小學生」。其實她今年已經28歲，而且還是2個孩子的媽媽！

已婚育有兩子

1992年出生的洪榮基（譯音），今年28歲。因為身高只得148cm，加上可愛的長相，所以經常被誤以為只是中學生。不過，她已經結了婚，而且還育有2名兒子。老公李世龍比他小3歲，同樣是《臉讚時代》出身的模特兒，而兩名兒子今年分別5歲及7歲。

洪榮基和老公／ig@kisy0729

曾因未婚懷孕被批評

洪榮基與丈夫李世龍，於2012年奉子成婚。當時，洪榮基只得20歲，而丈夫更只得17歲，仍然是一名高中生。雖然他們的關係曾經備受爭議，但二人的婚後生活非常幸福，經常在社交網站上放閃。

洪榮基／ig@kisy0729

從小已經有創業夢想的洪榮基，在中六考完高考後，就正式開始經營網店。現時，她更有自己創立了美妝品牌Milktouch，和服裝品牌OFFICE148。她曾經在節目上透露，每個月的純利益高達韓圜1億。

延伸閱讀：

《優雅的朋友們》床戲未算激？《情婦》車震尺度大 6套18禁韓劇

多圖│韓國「巨乳版允兒」DJ MIU爆紅 疫情下曬身材IG擁百萬粉絲

文章授權轉載自《香港01》