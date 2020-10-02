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28歲被誤認成小學生！童顏模特兒已是兩個孩子的媽
韓國綜藝節目《臉讚時代》出身的模特兒洪榮基，日前在Instagram上貼出近照，竟然被誤會是小學生？在照片中，她身穿鬆身運動服，背著小學生書包，並在caption寫著「經過的老人家以為我是小學生」。其實她今年已經28歲，而且還是2個孩子的媽媽！
已婚育有兩子
1992年出生的洪榮基（譯音），今年28歲。因為身高只得148cm，加上可愛的長相，所以經常被誤以為只是中學生。不過，她已經結了婚，而且還育有2名兒子。老公李世龍比他小3歲，同樣是《臉讚時代》出身的模特兒，而兩名兒子今年分別5歲及7歲。
曾因未婚懷孕被批評
洪榮基與丈夫李世龍，於2012年奉子成婚。當時，洪榮基只得20歲，而丈夫更只得17歲，仍然是一名高中生。雖然他們的關係曾經備受爭議，但二人的婚後生活非常幸福，經常在社交網站上放閃。
從小已經有創業夢想的洪榮基，在中六考完高考後，就正式開始經營網店。現時，她更有自己創立了美妝品牌Milktouch，和服裝品牌OFFICE148。她曾經在節目上透露，每個月的純利益高達韓圜1億。
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文章授權轉載自《香港01》
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