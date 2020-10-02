「Twitter殺手」殘忍殺害肢解8女1男 最小被害者僅15歲

日本2017年的「座間市9屍命案」轟動一時，疑兇白石隆浩涉嫌透過Twitter引誘有意尋死的網民到自己住所，然後把他們殺害，結果造成8女1男死亡及遭肢解，輿論也稱此為「Twitter殺手」案。這宗連環殺人案2020年9月30日在東京法院開審，白石隆浩承認所有指控。

被告律師代表辯稱，該些遇害人是「同意被殺」，要求法庭改控較輕罪名「在同意下殺人」，但也有日本媒體報道，白石隆浩並不認同律師說法，表明自己殺人時沒有得到對方同意。

疑兇：殺人時未得同意

這宗案件受到日本社會廣泛關注，9月30日開審時有逾600人在法庭排隊，輪候庭內僅得13個座位的公眾席。

現年29歲的疑兇白石隆浩若然謀殺罪名成立，他將面臨最高死刑懲罰，但若然罪名改為「在同意下殺人」，刑罰則會是6個月至7 年。不過當地媒體《每日新聞》刊出白石隆浩的說法，他承認自己殺人時未得同意，又稱遇害人後腦有傷痕，「這代表沒有同意，我這樣做是要他們不能反抗。」

8女1男死者年僅15至26歲

2017年，日本警方在調查一宗23歲女子失蹤案期間，赫然在神奈川縣座間市一個公寓單位內發現2個已腐壞頭顱及9具遺體，也有不少殘肢，即為「座間市9屍命案」，事後疑兇白石隆浩被捕，他的瘋狂犯案手法也因此曝光。

白石隆浩會利用Twitter找出有輕生傾向的女性，以「一起自殺」為由邀約他們到自己家中，再把他們殺害，部分人遭受性侵。9名死者為8女1男，年僅15至26歲，根據日本媒體報道，唯一的男死者當時是質問白石隆浩，希望尋找女朋友的下落，結果不幸遇害。

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文章授權轉載自《香港01》

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