快訊

川普：我上次輕鬆獲勝，為何要接受改變辯論規則？

「Twitter殺手」殘忍殺害肢解8女1男 最小被害者僅15歲

香港01 / 成依華
已向日本警方承認殺死9人並肢解藏屍的白石隆浩。圖取自YouTube
已向日本警方承認殺死9人並肢解藏屍的白石隆浩。圖取自YouTube

日本2017年的「座間市9屍命案」轟動一時，疑兇白石隆浩涉嫌透過Twitter引誘有意尋死的網民到自己住所，然後把他們殺害，結果造成8女1男死亡及遭肢解，輿論也稱此為「Twitter殺手」案。這宗連環殺人案2020年9月30日在東京法院開審，白石隆浩承認所有指控。

被告律師代表辯稱，該些遇害人是「同意被殺」，要求法庭改控較輕罪名「在同意下殺人」，但也有日本媒體報道，白石隆浩並不認同律師說法，表明自己殺人時沒有得到對方同意。

疑兇：殺人時未得同意

這宗案件受到日本社會廣泛關注，9月30日開審時有逾600人在法庭排隊，輪候庭內僅得13個座位的公眾席。

現年29歲的疑兇白石隆浩若然謀殺罪名成立，他將面臨最高死刑懲罰，但若然罪名改為「在同意下殺人」，刑罰則會是6個月至7 年。不過當地媒體《每日新聞》刊出白石隆浩的說法，他承認自己殺人時未得同意，又稱遇害人後腦有傷痕，「這代表沒有同意，我這樣做是要他們不能反抗。」

8女1男死者年僅15至26歲

2017年，日本警方在調查一宗23歲女子失蹤案期間，赫然在神奈川縣座間市一個公寓單位內發現2個已腐壞頭顱及9具遺體，也有不少殘肢，即為「座間市9屍命案」，事後疑兇白石隆浩被捕，他的瘋狂犯案手法也因此曝光。

白石隆浩會利用Twitter找出有輕生傾向的女性，以「一起自殺」為由邀約他們到自己家中，再把他們殺害，部分人遭受性侵。9名死者為8女1男，年僅15至26歲，根據日本媒體報道，唯一的男死者當時是質問白石隆浩，希望尋找女朋友的下落，結果不幸遇害。

延伸閱讀：

白石隆浩每周殺一人　日本9屍肢解案兇手　女同學眼中的溫柔男生

日9屍案揭社交網絡成自殺溫床　疑兇以「我們一起自殺吧」誘獵物

文章授權轉載自《香港01》

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

日本 殺人 東京 失蹤 性侵

相關新聞

離奇校園事件！少年冒充高中名校學生 上課半年才被揭發

日本私立校園開成高校，是全國考入東京大學人數第一名的名門高校，受盡青睞。事發在2020年2月，開成高校舉行入學考試，並就錄取新生舉行入學說明會，一名成功考入高校的學生，卻最終沒有上學。 而代替他

「Twitter殺手」殘忍殺害肢解8女1男 最小被害者僅15歲

日本2017年的「座間市9屍命案」轟動一時，疑兇白石隆浩涉嫌透過Twitter引誘有意尋死的網民到自己住所，然後把他們殺害，結果造成8女1男死亡及遭肢解，輿論也稱此為「Twitter殺手」案。這宗連環

印度19歲女「賤民」慘遭輪暴虐打 送醫後2周宣告不治

英國BBC報導，印度北方邦一名19歲女「賤民」（Dalit）9月14日遭4名高種姓男子拖進田裡輪暴虐打，雖然她之後被送往...

印尼獸父性侵14歲親生女致懷孕 監獄內遭17名囚犯圍毆致死

犯下天理不容的罪行，下場多數不太好！印尼一名獸父被妻子舉報，竟強姦自己14歲的親生女兒，更導致女兒懷孕。事件引起全村人怒火，村民圍毆獸父，但被村長阻止。可是日前印尼警方拘捕獸父後，當晚他被牢房內17名囚犯活生生打死，囚犯們透露獸父犯天條後仍態度囂張，而且性侵自己親女的行為令他們極度憤怒。

影／拍攝者不救？小男孩被鳥攻擊尖叫逃跑 爸爸卻笑了

澳洲臥龍崗（Wollongong）日前一名男孩被黑背鍾鵲（Australian Magpie）盯上，一路猛啄害他放聲尖叫...

被批沒品味！陸製「新冠肺炎病毒」萬聖節面具 惹怒英國人

10月31日是西方傳統節日「萬聖夜」（Halloween），亞馬遜英國區網站近日出現冠狀病毒造型的萬聖節面具，遭批「極度...

氣女兒頂嘴！土耳其烤肉老闆竟痛下殺手 切成肉塊棄屍

土耳其一名烤肉攤老闆被控殺害女兒，隨後再用刀分屍棄置，理由竟是她喝醉回家後「羞辱母親、又跟父親頂嘴」，最後他被判坐牢24...

破除性別刻板 日航英語廣播不再稱女士先生

日本航空公司（Japan Airlines）為破除性別刻板印象，從今天開始推出新的英語機上廣播，開頭首句不再稱呼「女士們...

規模6.7淺層地震 襲東加外海

根據美國地質調查所（USGS），太平洋島國東加王國外海今天發生規模6.7地震

伊波拉性侵風暴：剛果婦女無門控訴...WHO戰疫下的「權勢性侵」？

「最高尚的救人工作，也會有最齷齪的殘酷人性。」2020年的全球疫情風暴下，受到戰亂與疫病雙重威脅的非洲剛果民主共和國，今年6月25日才終於止住了蔓延兩年的第11回伊波拉出血熱疫情。相關成果原本是令人欽佩的戰疫故事，但根據《路透社》與調查組織《新人權主義者》的深入發現，在伊波拉疫情最危機的當下，以世界衛生組織WHO為首的國際援助團隊，竟涉嫌結構性地以工作機會為要脅，對當地女性「權勢性侵」。調查團隊交叉比對了內部吹哨者與當地NGO的資料，掌握至少51名受害女性的證詞，並逼使聯合國秘書長與WHO下令「嚴加徹查」。

日本旅法名廚關根拓被指控性侵後自殺 他生前否認指控

英國廣播公司（BBC）報導，日本旅法名廚關根拓被指控性侵後，於28日自殺身亡。關根拓在巴黎開的餐廳Dersou於2016...

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

辯論嚇壞美國人 Google搜尋「如何移民加拿大」爆增

氣女兒頂嘴！土耳其烤肉老闆竟痛下殺手 切成肉塊棄屍

日本素顏美女直播洗臉 泡泡整容秒變「半澤直樹」

未制止脫序川普 華勒斯坦承反應太慢 「沒想到總統不守規則」

川普自曝「不禿頭」秘訣 全因愛吃麥當勞薯條

怪男網上結交15歲少女...登門發生性關係 還在她衣櫃住一個月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。