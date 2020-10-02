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離奇校園事件！少年冒充高中名校學生 上課半年才被揭發
日本私立校園開成高校，是全國考入東京大學人數第一名的名門高校，受盡青睞。事發在2020年2月，開成高校舉行入學考試，並就錄取新生舉行入學說明會，一名成功考入高校的學生，卻最終沒有上學。
而代替他上學的，是另一名少年。由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情關係，4月開學時學校採用遙距授課，該少年就這樣「成功入學」，上課超過半年。在6月疫情稍為緩和後，學校正式復課，該少年能直接回校上課，甚至參加7月的期中考試。
直到9月，學校因遲遲未收到該少年國中時間的學生資料，才揭發事件。
根據日本學校習慣，高中會向學生所屬初中拿取名為「指導要錄」的記錄本，作為學生過去成績和操行參考。由於該少年所屬的初中遲遲未交紀錄本予開城高校，學校在詢問下才發現真正的學生已入讀另一所高中，現在的少年實際是別人。
事件說明學生在成功考入開成高中後，把學籍讓給了別人，自己則入讀另一所高中。
開成高中決定開除原成功考入學校的學生學籍，同時禁止冒充學生的少年再度回校。
校長「性善說」形容事件
日本各大傳媒均有報道此新聞，但未知背後細節，傳言有指冒充與被冒充少年是兄弟關係。日本雜誌《週刊POST》特別訪問開成高中的校長野水勉，但野水校長卻以兩名學生均是未成年為由，拒絕透露詳情。
校長僅以「性善說」來形容這次事件，不認為存在惡意冒充，同時指事件已報告東京都政府。
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文章授權轉載自《香港01》
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