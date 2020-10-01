印尼獸父性侵14歲親生女致懷孕 監獄內遭17名囚犯圍毆致死

犯下天理不容的罪行，下場多數不太好！印尼一名獸父被妻子舉報，竟強姦自己14歲的親生女兒，更導致女兒懷孕。事件引起全村人怒火，村民圍毆獸父，但被村長阻止。可是日前印尼警方拘捕獸父後，當晚他被牢房內17名囚犯活生生打死，囚犯們透露獸父犯天條後仍態度囂張，而且性侵自己親女的行為令他們極度憤怒。

事件發生於北蘇門答臘省Serdang Bedagai，一名縮寫為「TS」的43歲男子，被揭性侵自己只有14歲的親生女兒，令女兒因姦成孕，引起村民公憤並圍毆他，但被村長阻止。9月25日，獸父因強姦罪及違反兒童保護條例被捕，被拘留在警局牢房內，可是晚上時監獄內發生一場騷動，獸父被圍毆致死。

當地警察局長Robin Simatupang交代指，疑犯的妻子報案，指女兒被疑犯性侵後懷孕，犯人被捕後押到警局的牢房拘留，才剛被捕1天，9月26日凌晨零時40分左右，獄警發現牢房內有騷動，有囚犯向獄警透露，性侵犯躺在地上一動不動，送院後證實不治。

警方其後盤問共47名囚犯，其中17人承認他們憎恨該名獸父，因為他在牢房內態度囂張，而且居然強姦自己的女兒，他們才群起圍毆。警方調查後同時承認，該牢房內囚犯太多、環境狹窄又悶熱，導致裏面的人無法好好休息，容易精神繃緊而失控，正調查性侵犯的具體死因。

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文章授權轉載自《香港01》