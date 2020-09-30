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時尚品牌撙節成本 紅毯文化不再鋪張

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
過往鋪張華麗的紅毯文化，因為疫情可能會走向更經濟簡約的方向。（Photo from Pixy.org）
過往鋪張華麗的紅毯文化，因為疫情可能會走向更經濟簡約的方向。（Photo from Pixy.org）

疫情讓各大影展活動無法舉辦，也讓以往星光雲集的紅毯文化發生改變。頒獎典禮或影展向來是服裝品牌爭相展示的重要場合，也往往要花費數萬美元來打造妝髮造型。然而因疫情影響，各大影展和活動停辦，紅毯也無處可展示，時尚界也是停擺了好一陣子，讓設計師和品牌開始反思，鋪張華麗的紅毯展示是否為必要？

媒體分析，紅毯的暫時性消失，可能會讓時尚界開始反思，往後明星可能會以品牌經典款取代誇張不實的新禮服，也有品牌會嘗試將花在紅毯曝光的錢，轉到其他更有效的宣傳曝光渠道。

《浮華世界》報導，9月初舉辦的威尼斯影展是自2月的奧斯卡後，第一個大型並且有紅毯的活動，但明星們的穿著已經從以往的鋪張華麗，趨於平淡簡約，甚至不乏穿著重複單品的人，如女星、也是評審團主席之一的凱特．布蘭琪就穿著以前穿過的禮服。

《好萊塢報導者》疫情延燒的數個月內，時尚界也發生了巨變，推陳出新的速度明顯變慢，即使有新品也沒有大型活動的機會可以展示。傳奇設計師Giorgio Armani的姪女Roberta Armani對此一現象表示樂觀，表示時尚界需要以新的方式適應疫情後的新時代，且認為這是個好機會，讓以往過度商業化的時尚設計，可以回歸藝術的本質。

「回歸活動本質，對經濟或者名人的身心狀況都是好事，人們不會一味的追求新事物。」過去服裝品牌會直接聘請明星擔任大使，而大使本人就會在各大典禮紅毯穿著品牌的衣服或者訂製珠寶，即使消費者不一定會購買紅毯上的禮服，卻有助於提升品牌曝光度和形象，且有助於提升品牌其他產品，尤其是包包、香水或者鞋子等一般會用到的產品。

不過少了紅毯，品牌就完蛋了嗎？研究機構Euromonitor International的數據顯示，2019年的美國時尚服裝、珠寶品牌的平均收入下降了約4億美金，顯示時尚產業的收入減少，紅毯並不會有幫助，而諮詢顧問集團Boston Consulting Group則分析，因為疫情對經濟的衝擊，人們對於鋪張華麗的紅毯反而會反感。對品牌而言，這也是個好機會省下大筆代言或者妝髮費，考慮將宣傳和設計的經歷，放在更有效的宣傳管道。

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