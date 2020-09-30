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丹麥媒體界掀MeToo 1600人出面譴責

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
Sofie Linde在一場公開活動致辭中，嚴厲譴責性騷擾行為，引起全國關注。（Photo from DR）
Sofie Linde在一場公開活動致辭中，嚴厲譴責性騷擾行為，引起全國關注。（Photo from DR）

丹麥的MeToo風波又再次延燒。9月初，丹麥知名電視主持人Sofie Linde在一場公開活動中，對著鏡頭控訴十多年前，公司高層對她的性騷擾言行，引起全國譁然。在接下來數週，多達1600名在媒體業界的女性，其中不乏知名媒體人，公開支持Linde英勇的行為，並表示自己也遭受過性騷擾，並聯名公開致信，要大眾關注此事，並嚴懲加害者。

《Vice》報導，現年31歲的Sofie Linde在數週前的公開活動中，在鏡頭前嚴厲揭露，她18歲那年在一場丹麥公共廣播公司舉辦的餐會上，遭到某位「大人物」的騷擾，並被威脅若不乖乖就範，就要毀了Linde的事業。

BBC報導，活動致詞一開始，Linde原本只是打趣地說，自己是活動舉辦14年以來第二位女性主持人，接著換上嚴肅的口氣，談及自己的收入遠少於男性主持人的事情，接著揭露自己18歲那年被性騷擾的恐怖回憶，「我很確定你正在看著我。你知道你是誰。」Linde的控訴震驚了全國，尤其在丹麥的影視圈掀起不小的風波。

由Linde開始，數週之內有多達1600名影視圈的女性工作者站出來，聯名寫信支持Linde的勇敢行為，「妳是對的，我們也都經歷過。這種事發生過一次，並且還持續在發生，」公開信中寫道：「在職業生涯中，我們都一定程度的經歷過⋯⋯對我們的外觀和服裝不當的批評⋯⋯那些相信性別歧視已經不存在的人，顯然大錯特錯。」

這一波輿論壓力，迫使娛樂界高層必須重視，找出加害者，而信中也呼籲，現在最要緊的是建立舒適而安全的氛圍，讓受害者能夠坦然無懼地說出自己的經歷。

丹麥新聞工作者聯合會Tine Johansen表示，這的確是媒體業的一個大問題，「代表著丹麥約1萬8000名媒體工作者，這是一個必須重視的問題，而我們有責任為所有人創造安全的工作環境。」

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丹麥 性騷擾

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